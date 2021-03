Inauguração do Hospital da Mulher e da Criança marca o 8 de Março, em Dourados

Hospital da Mulher e da Criança é uma das mais modernas estruturas de atendimento da Região Centro-Oeste. - (Foto: Franz Mendes/UFGD).

A inauguração da primeira etapa do Hospital da Mulher e da Criança (UMC) de Dourados vai marcar o Dia Internacional da Mulher no município e região. O evento deverá contar com a presença do secretário estadual de Saúde Geraldo Resende, deputado federal licenciado; do ministro da Educação, Milton Ribeiro, entre outras autoridades estaduais e locais.

Para o secretário Geraldo Resende, que encabeçou a luta pelo projeto desde 2007, como deputado federal, trata-se de uma conquista histórica. "É um sonho está se tornando realidade, uma conquista que vem para dar um salto de qualidade no atendimento à saúde das mulheres e crianças de uma região com 33 municípios e mais de um milhão de habitantes", avalia.

Construído em área anexa ao Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), a unidade foi projetada para ser um hospital escola para estudantes das áreas de saúde e referência no atendimento de alta complexidade na macrorregião da Grande Dourados para as mulheres e crianças. Os investimentos federais para a etapa que está sendo inaugurada ultrapassam os R$ 35 milhões.

Os primeiros recursos para a obra foram conquistados ainda em 2009 após intensas articulações de Geraldo Resende junto ao Ministério da Educação. Como resultado foram viabilizados R$ 12,9 milhões para liberação em 2010. Porém esses recursos iniciais foram perdidos por questões burocráticas pela gestão da UFGD, à época. Posteriormente, novas gestões do então parlamentar com outros membros da bancada e apoio do governo do Estado os recursos iniciais foram reconquistados e novos valores foram viabilizados.

"Como médico obstetra era um grande sonho poder garantir essa estrutura para que mulheres e crianças de toda a macrorregião de Dourados pudessem ter um atendimento de alta qualidade na área de neonatologia, pediatria, ginecologia e obstetrícia. Também será um grande divisor de águas para os nossos estudantes que poderão fazer a residência médica em gineco-obstetrícia em Dourados", destaca Geraldo Resende.

Estrutura

Na primeira etapa, que está sendo inaugurada, o hospital vai ofertar 61 leitos assim distribuídos: Pronto Atendimento Obstétrico (8 leitos e três consultórios); Pronto Atendimento Pediátrico (7 leitos e 2 consultórios); Alojamento Conjunto – Maternidade (36 leitos); Centro Obstétrico (5 leitos) e Centro de Parto Normal (5 leitos). O bloco também conta com salas para dois consultórios no Ambulatório de Pré-Natal de Alto Risco.

No novo bloco, que ainda depende de viabilização de recursos deverão ser ofertados mais 80 leitos, distribuídos da seguinte forma: UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Pediátrica (20 leitos); UTI Neonatal (20 leitos); UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) Convencional (20 leitos) e UCI Neonatal Canguru (10 leitos). Esse segundo bloco terá ainda dois consultórios no Ambulatório Segmento Recém Nascimento e duas salas para o Banco de Leite, incluindo coleta e distribuição.

"Fico muito feliz em poder dar essa excelente notícia para as mulheres de Dourados e região. É uma luta que valeu a pena. Vai propiciar um salto de qualidade no atendimento às mulheres. Já estamos conversando com diversos entes políticos, pedindo para que levantem a bandeira da viabilização da segunda etapa. Mas o Hospital da Mulher e da Criança é um sonho que se torna realidade", conclui Geraldo Resende.