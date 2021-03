Hospital Universitário de Campo Grande fecha parcialmente área vermelha devido a lotação

Hospital Universitário de Campo Grande - (Foto: Reprodução)

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) fechou parcialmente a área vermelha, já que na última sexta-feira (26) havia seis leitos e 11 pacientes. Mas mesmo com o fechamento, a área verde e amarela estão recebendo novos pacientes.

“À medida que os leitos de área vermelha forem desocupando comunicaremos a regulação da Sesau para que possam enviar novos pacientes. A área vermelha continua fechada para novos pacientes, porque estamos hoje com 12 pacientes, ou seja, o dobro da nossa capacidade”, explica a assessoria do hospital.

O hospital confirma que se não fizer esse fechamento parcial, não há como cuidar dos que já estão internados. “Mesmo com o fechamento parcial a regulação continua enviando novos pacientes, acima da nossa capacidade e do que é contratualizado com secretarias estadual e municipal. Se não fazemos o fechamento parcial não temos como atender esses pacientes que já estão aqui, macas do Samu podem acabar ficando retidas, pois não temos muitos leitos sobressalentes além da nossa capacidade”, explica.

Como não são pacientes graves, os internados da área verde e amarela vão recebendo alta para abertura de novos leitos. “Na área vermelha, que são pacientes graves, demora mais pra liberar leitos. Para a área vermelha não há previsão de liberação ainda.”