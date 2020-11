Hospital de Bonsucesso retoma atendimento a pacientes agendados

Hospital de Bonsucesso - (Foto: Tânia Rêgo/ Agência Brasil)

Após o incêndio que atingiu o Prédio 1 do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), na zona norte do Rio de Janeiro, na terça-feira passada (27), a unidade de saúde retomou hoje (4) o atendimento aos pacientes agendados para especialidades que funcionam em outros prédios. O bloco atingido pelo fogo foi interditado pela defesa civil e passará por reforma, bem como o Centro de Imagens, que fica entre os prédios 1 e 2.

De acordo com o HFB, o atendimento seguirá os agendamentos já feitos para esta semana. Os pacientes que não puderam ser atendidos durante o período em que o hospital ficou completamente fechado, desde o dia do incêndio até ontem (3), deverão reagendar as consultas.

Foram reabertos os prédios 3, 4, 5 e 6 para atendimento de consultas ambulatoriais, sessões de quimioterapia, entrega de medicamentos oncológicos, realização de exames laboratoriais, retirada de resultados e doação de sangue. O Centro de Atenção à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, localizado no Prédio 2, vai passar por avaliação técnica para a retomada dos atendimentos.

Permanecem suspensas e sem previsão de retorno os atendimentos de emergência, as cirurgias e internações, a hemodiálise e os exames de imagem, que funcionavam no prédio atingido. Entre os 190 pacientes que precisaram ser transferidos do HFB no dia do incêndio, foram confirmadas sete mortes.