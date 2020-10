Hospital Cassems de Campo Grande completa 4 anos superando desafios

Hospital Cassems de Campo Grande - (Foto: Divulgação)

O Hospital Cassems de Campo Grande completa seu quarto ano de vida neste sábado, 10 de outubro. Nesses quatro anos a unidade hospitalar, que é a maior da Rede Cassems, já passou por grandes desafios e se consolida cada vez mais no cenário da assistência em saúde hospitalar de média e alta complexidade. O ano de 2020 foi atípico em diversos sentidos por conta da pandemia do novo Coronavírus. “Embora a pandemia tenha se mostrado um grande desafio, ela também nos permitiu renovar todos os processos assistenciais, testando nossa capacidade de enfrentar a crise de forma bastante profissional. Do início do ano até o momento nenhum paciente ficou sem assistência e consolidamos o nosso lugar de referência, o que nos dá muito orgulho”, comenta a diretora técnica do HCCG, a médica infectologista Priscilla Alexandrino.

Para o enfrentamento à Covid-19, já nos primeiros meses deste ano, antes mesmo da Organização Mundial de Saúde (OMS) declarar a situação de pandemia, o Hospital Cassems de Campo Grande começou a se organizar para enfrentar uma situação que poderia se tornar bastante crítica. Sob a orientação da Presidência e da Diretoria de Assistência em Saúde da Cassems e das diretorias técnica, clínica e administrativa da unidade, iniciou-se todo o planejamento para o atendimento tanto de casos leves quanto de casos graves de Coronavírus, prevendo-se, inclusive o apoio aos hospitais da rede Cassems do interior do Estado.

O HCCG foi o primeiro hospital de Mato Grosso do Sul a colocar em funcionamento um hospital de campanha completamente equipado para a assistência aos pacientes que apresentassem crises respiratórias, principal sintoma da Covid-19. “Montamos uma estrutura com cerca de 600 metros quadrados, com disponibilidade de 30 leitos de observação, específica para atender pacientes em sistema de isolamento, com equipe própria totalmente equipada e sistema de filtragem de ar específico para evitar contaminações ou disseminação do vírus. Além disso, nosso Comitê de Crise criou e reformulou diversos fluxos internos do hospital, de forma a garantir a qualidade no atendimento e a segurança tanto dos pacientes quanto das equipes”, explicar o diretor clínico do Hospital Cassems de Campo Grande, o médico Marcos Bonilha.

Conforme a pandemia foi evoluindo, o hospital também se manteve em movimento, ampliando seus espaços para internação em leitos críticos e nas enfermarias. Inicialmente foram disponibilizados 20 leitos de UTI para os casos graves de Covid-19. No auge da pandemia, as cirurgias eletivas foram redirecionadas à rede hospitalar de apoio, sendo possível, dessa forma, ampliar a oferta de leitos críticos para mais 27 leitos, totalizando 47 leitos de UTI disponíveis na unidade hospitalar. Na parte de internação clínica, o Hospital Cassems de Campo Grande disponibilizou de forma inicial 24 leitos, mas com o agravamento da pandemia nos meses de julho e agosto, foi necessário liberar mais uma ala de enfermaria para o suporte aos pacientes, num total de 48 leitos de internação clínica. “A pandemia nos mostrou o quanto estamos aptos a enfrentar uma crise sem precedentes e também testou a nossa capacidade de adaptação e renovação diante das dificuldades. Temos uma equipe coesa e empenhada, o que nos favorece na superação dos obstáculos que surgem”, analisa o diretor administrativo do Hospital Cassems de Campo Grande, Alessandro Depieri.

Desde o início da pandemia o Hospital Cassems de Campo Grande realizou 8.356 atendimentos em sua unidade de pronto atendimento para sintomas respiratórios. Ao todo foram feitas 591 internações de casos confirmados e casos suspeitos de Covid-19. Atualmente, com a redução dos casos de Coronavírus, a unidade hospitalar mantém 20 leitos críticos disponíveis para atendimentos Covid-19, com ocupação ainda alta, de 75%. Na parte de internação clínica, uma enfermaria, com 24 leitos, permanece destinada ao atendimento dos casos de Coronavírus, com uma taxa de ocupação de 58%. “Aos poucos o Hospital Cassems de Campo Grande deve retomar alguns procedimentos eletivos, mas as equipes permanecem em prontidão e toda a estrutura ainda está pronta para ser retomada caso haja uma segunda onda da Covid-19, como vem acontecendo em alguns países da Europa”, reforça Depieri, diretor administrativo da unidade.

Retrospectiva

Tendo como absoluta prioridade a agilidade, a humanização do atendimento e a segurança do paciente, a unidade oferece uma ampla cadeia de serviços em saúde que vai desde a promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Em seu primeiro ano de vida, 2017, o Hospital Cassems de Campo Grande implantou projetos de humanização que fizeram a diferença no dia a dia da unidade como o Literatura Cura, coordenado pela escritora Raquel Anderson, e o Plantão da Alegria, formado exclusivamente por colaboradores que desejavam realizar trabalhos voluntários junto aos pacientes internados.

Já em 2018, seu segundo ano, o hospital iniciou planejamento estratégico envolvendo líderes e colaboradores que contribuíram para pensar as melhorias que a unidade necessitava. A partir daí foi implantado o Núcleo de Pesquisa e Ensino (NEP) com a principal missão de colocar em prática o Programa de Residência Médica do HCCG. Ainda em 2018 o Hospital Cassems de Campo Grande passou a figurar entre o seleto grupo de instituições certificadas pelo Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (IBES). A certificação da Organização Nacional de Acreditação – ONA, assegurou que as práticas de qualidade, gestão e assistência à saúde da unidade hospitalar estão sendo realizadas da maneira correta, sempre primando a excelência no atendimento.

Em 2019 o NEP consolidou o Programa de Residência Médica, iniciando as residências médicas em pediatria e medicina intensiva. Ao completar três anos, o Hospital Cassems de Campo Grande ganhou um laboratório próprio de microbiologia que permitiu a redução no tempo de liberação de resultados de exames, otimizando o tratamento de pacientes internados; inaugurou um espaço Day Clinic, para onde são encaminhados pacientes que precisam de cuidados médicos pós-cirúrgicos rápidos, sem necessidade de internação prolongada. Outra grande conquista em 2019 foi a implantação da UTI Pediátrica, com dez leitos críticos que proporciona um importante suporte para a assistência médica infantil. Ainda em 2019 o Hospital Cassems de Campo Grande foi credenciado junto ao Ministério da Saúde como unidade hospitalar transplantadora de órgãos e tecidos, tendo realizado seu primeiro transplante de coração no início de 2020.

Nesses quatro anos, o Hospital Cassems de Campo Grande tem demonstrado que seu projeto de construção já nasceu com a intenção de ir além da simples edificação. A preocupação com a qualidade dos serviços prestados, promoção da humanização no atendimento, inovação no conceito de estrutura física e tecnológica da assistência em saúde é algo que está sempre presente em cada momento do trabalho das equipes. “Muito mais que um hospital, o HCCG se tornou uma referência em saúde, um marco histórico da Cassems e também da saúde em Mato Grosso do Sul”, finaliza o presidente da Cassems, Ricardo Ayache.