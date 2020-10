Hospitais de MS aderem a avaliação nacional da Anvisa sobre boas práticas de segurança ao paciente

Pelo segundo ano consecutivo, Mato Grosso do Sul obtive 100% de adesão dos hospitais com leitos de UTI no preenchimento da Avaliação de Práticas de Segurança do Paciente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - (Foto: Chico Ribeiro)

Pelo segundo ano consecutivo, Mato Grosso do Sul obtive 100% de adesão dos hospitais com leitos de UTI no preenchimento da Avaliação de Práticas de Segurança do Paciente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Todos os 24 hospitais do Estado, das redes pública e privada, fizeram a adesão para avaliação.

Para a Gerente Técnica de Serviços de Saúde da Coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Aline Schio de Souza, “a avaliação representa um processo de melhora. Por isso, incentivamos o preenchimento para os hospitais focarem no que é mais preciso melhorar”.

A versão da avaliação 2020 dispõe de 21 indicadores de estrutura e processo, baseados na RDC n° 36/2013, que institui as ações de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde. A Avaliação Nacional vem sendo aplicada em serviços de saúde do país com leitos de UTI desde 2016.

Esta iniciativa está apoiada no Plano Integrado de Gestão Sanitária da Segurança do Paciente, consistindo em uma importante estratégia para a promoção da cultura da segurança, uma vez que enfatiza a gestão de riscos, o aprimoramento da qualidade e a aplicação das boas práticas em serviços de saúde.

Em 2019, os 24 hospitais com leitos de UTI participaram desta avaliação, quatro ficaram com a nota máxima de boas práticas ao paciente, dentre eles: o Hospital Universitário de Dourados e o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Três Lagoas. A Anvisa fará a divulgação em janeiro de 2021.