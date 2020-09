Heber Xavier deixa a presidência da Santa Casa

Heber Xavier renuncia e não é mais presidente Santa Casa de Campo Grande - (Foto: Santa Casa)

Heber Xavier renuncia e não é mais presidente Santa Casa de Campo Grande. A renúncia ocorreu nesta sexta-feira (25) por motivos particulares.

A carta de renúncia foi entregue há pouco “Nesta oportunidade tenho gratidão pelas Graças Divinas que o Pai Celestial e Criador do Universo perfilhou neste período no qual estive à frente da Administração desta secular instituição de caridade e prestadora de relevantes serviços de saúde à sociedade deste Estado, do Brasil e da América Latina” disse através da carta.

Além do então presidente, o diretor-adjunto de finanças do hospital, José de Oliveira Souza também entregou o cargo alegando motivos pessoais.

Diante da saída de Heber Xavier, Heitor Freire passa a ser o presidente. Ele ocupava o cargo de vice-presidente.