Health Brasil realiza campanha de conscientização sobre o câncer de próstata

Profissionais da Smart Fit tendo ao fundo cartaz da campanha da Health Brasil - (Foto: Divulgação)

O Novembro Azul já acabou, mas a campanha de prevenção ao câncer de próstata não pode parar. A Health Brasil desenvolveu uma série de ações em Campo Grande voltadas aos homens com mais de 40 anos de idade.

No mês passado, o tema esteve presente no dia a dia dos adeptos da musculação e das demais atividades físicas desenvolvidas nas unidades da rede de academias Smart Fit, palco da campanha.

Profissionais da academia foram orientados no sentido de repassar aos alunos informações sobre a importância dos exames de prevenção. Atualmente, o câncer de próstata é o segundo tipo de neoplasia mais comum no Brasil, com a expectativa de que no ano de 2020 serão registrados 65 mil novos casos, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer.

"Nas fases iniciais o tumor não produz sintomas, sendo importante o rastreio para diagnóstico e tratamento precoce. Quando tratado na fase inicial, o câncer tem excelentes chances de ser extirpado, o que amplia a necessidade de os homens realizarem os exames de próstata todos os anos, deixando de lado o preconceito", diz o médico urologista Flavio Faria.

Campanha - As academias foram adesivadas com mensagens de conscientização e os profissionais que atuam nas unidades da rede receberam um vídeo instrutivo com os números da doença, alertas e dicas de como se prevenir. O público-alvo foram os alunos com mais de 40 anos, com abordagens principalmente visando a quebra de tabu para o exame de prevenção, especificamente o exame de toque retal.

Durante toda a semana, de 24 a 30 de novembro, os profissionais receberam mensagens via WhatsApp para repassar aos alunos com informações sobre o Novembro Azul. As ações foram desenvolvidas nas unidades da Smart Fit Jardim dos Estados, Itanhangá Park, Norte Sul Plaza e Júlio de Castilho.