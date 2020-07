Guia Lopes da Laguna tem declínio no número de casos de Covid-19

Cidade de Guia Lopes da Laguna - (Foto: Divulgação)

Há pouco mais de dois meses, Guia Lopes da Laguna, a 191 km de Campo Grande, era tida como o novo epicentro do coronavírus no Estado, tanto que em maio, foi a primeira cidade de MS a decretar o lockdown como forma de brecar o aumento do vírus.

O pico de casos confirmados foi quando o frigorífico da cidade testou positivo em 50 funcionários. A indústria foi fechada imediatamente e todos os contaminados ficaram em isolamento, além de familiares dos trabalhadores se submeterem a exames. “Se o município não tivesse tomado essa iniciativa a situação seria pior ainda”, ressalta o prefeito da cidade, Jair Scapini (PSDB).

Medidas como uso obrigatório de máscaras, restaurantes funcionando apenas como delivery, entrada de uma pessoa por vez em agências bancárias e casas lotéricas foram instauradas por Scapini no município que concentra pouco mais de 10 mil habitantes.

Com isso e a conscientização da população, os números de casos obtiveram um declínio positivo nos gráficos atualizados diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Conforme o último boletim epidemiológico divulgado hoje (26) pela SES, a cidade tem 900 casos notificados (100%), 31 em investigação (3,4%), 598 descartados (66,4%), 263 casos confirmados(29,2%) e 3 óbitos (1,1% de taxa de letalidade). Da última segunda-feira (20) até hoje, a cidade registrou nove casos de COVID-19.

A maioria das pessoas infectadas são os homens com 61,6% enquanto as mulheres representam somente 38,4% da população feminina infectada.