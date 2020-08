Governo divulga resultados definitivos do processo seletivo para profissionais da saúde

Nesta sexta-feira (21), o Governo do Estado publicou os resultados definitivos do processo seletivo da Secretaria de Estado de Saúde - (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Nesta sexta-feira (21), o Governo do Estado publicou os resultados definitivos do processo seletivo da Secretaria de Estado de Saúde, que visa a contratação de técnico de laboratório e de enfermagem para atuação em atividades relacionadas à vigilância em saúde.

Na edição 10.260 do Diário Oficial do Estado (DOE), páginas 29 a 45, consta os resultados definitivos das etapas I e II do processo seletivo. No primeiro anexo, são apresentados os candidatos que tiveram suas solicitações de inscrição deferidas, acompanhadas da pontuação obtida na avaliação curricular, e no segundo anexo constam as solicitações inferidas com a fundamentação.

De acordo com o cronograma, a próxima etapa acontecerá na próxima segunda-feira (24.08), quando o resultado final e homologação do processo seletivo simplificado será publicado via Diário Oficial do Estado.

Ao todo, o processo seletivo oferece seis vagas para técnico de laboratório e duas vagas para técnico de enfermagem, ambas para atuação no município de Campo Grande, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 2.182,92.