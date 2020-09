Governo convoca oito candidatos aprovados em processo seletivo da SES

Os candidatos relacionados foram classificados nas funções de biólogo - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Nesta sexta-feira (11), o Governo do Estado convocou oito candidatos classificados no processo seletivo simplificado da SES para atuação em atividades relacionadas à vigilância em saúde.

Os candidatos relacionados foram classificados nas funções de biólogo - entomologista, farmacêutico bioquímico, médico veterinário, psicólogo e enfermeiro. A convocação é para apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação, em substituição a candidatos ausentes e que não atenderam aos requisitos para a contratação.

Os candidatos deverão comparecer à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, na Secretaria de Saúde, localizada na Avenida do Poeta, s/n, bloco VII, Parque dos Poderes, em Campo Grande, exclusivamente no dia 14 de setembro de 2020, no período descrito no edital.

Para conferir os documentos exigidos e o edital na íntegra, acesse as páginas 59 e 60 da edição nº 10.276 do Diário Oficial do Estado (DOE).