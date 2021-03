Governador do Piauí agradece ministra Rosa Weber por reativação de leitos

Governador do Piauí, Wellington Dias (PT). - (Foto: MARCELO FONSECA/ESTADÃO/DIVULGAÇÃO)

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), agradeceu a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal (STF) por ter determinado ao governo federal reativar imediatamente leitos de UTI voltados para o tratamento da covid-19 que foram fechados no Estado.

Em vídeo publicado no Twitter, o governador disse ser "realmente muito estranho a gente ter que ir ao Supremo para poder garantir o credenciamento de leitos hospitalares". "O que estamos vivendo é realmente impensável", lamentou. A decisão da ministra do Supremo foi tomada nesta quinta-feira (4).

O governador afirmou que, com a decisão, serão reativados imediatamente 278 leitos de UTI para internação de pacientes com a covid-19. Ele ressaltou a necessidade da reativação dos leitos "para poder ter a chance de salvar vidas". Segundo dados da Secretaria de Saúde do Piauí, a ocupação de leitos de UTI no Estado está em 83,1% e de leitos com respirador, em 68,4%.

A determinação da ministra com foco no Piauí ocorre dias após ela determinar a reativação de leitos na Bahia, Maranhão e São Paulo, decisões que o governador classifica como "vitória" para os Estados. "Esperamos o pagamento para que a gente tenha condições de prosseguir atendendo a população", finalizou Dias no vídeo.