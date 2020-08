Gestantes em tempo de pandemia: cuidados necessários para mamães durante e após gestação

(Foto: Divulgação/Unimed)

Os cuidados no período de gestação precisam ser redobrados, e durante a pandemia pela Covid-19 as mamães devem ter uma atenção maior ainda, porém, segundo o ginecologista e obstetra, cooperado da Unimed Campo Grande, Dr. Thiago Souza, as gestantes podem ficar tranquilas, pois “a orientação para prevenir-se é a mesma que toda população deve seguir: evitar tocar os olhos e a boca, evitar aglomerações, distanciamento social, lavar as mãos constantemente e usar máscara”

O obstetra ainda relatou à Unimed CG que “as gestantes foram inseridas no grupo de risco porque o Ministério da Saúde entendeu que sempre seriam grupo de risco para qualquer tipo de doença infectocontagiosa, pois neste período há uma transformação imunológica que diminui a imunidade dela, e isso para todas as doenças”.

Além disso, há muitas dúvidas a respeito de mães que testam positivo para Covid-19 e se é possível transmitir a doença para o bebê. Sobre este assunto o médico informa que “tem poucos relatos da transmissão vertical. Não se sabe se o bebê nasce e pode ser contaminado logo ao nascer ou se ele é contaminado ainda no útero. A princípio estudos mostram que não há transmissão vertical”.

Dr. Thiago ainda frisa que o contato pele a pele com o bebê, mesmo para as mães contaminadas com o vírus, é extremamente necessário e importante para saúde da criança. “A recomendação é a gold hour – hora dourada -, pegar o bebê e colocar para mamar, e caso a mãe esteja contaminada, após a amamentação colocar o bebê no bercinho na distância recomendada, de um metro e meio, dois metros”.

“O vírus não passa no leite, o que deve ser feito pela mãe são as medidas de segurança para a criança, então, na hora da amamentação há necessidade do uso de máscara e higiene das mãos, e então colocar o bebê na mama e após amamentar alguém colocará a criança em um bercinho, na distância recomendada. Se a mãe estiver muito sintomática, a orientação é extrair esse leite e dar para o neném em um copinho”, diz.

Pensando em todas as gestantes, e em comemoração ao Dia da Gestante, celebrado no próximo sábado (15), Dr. Thiago preparou um recado especial à todas as mamães: “Se cuidem, mas não torne isso uma coisa que deixe vocês com ansiedade. A gestante já passa por momentos de muita ansiedade. Então fique tranquila, vocês foram inseridas no grupo de risco porque é algo inerente da gestação”.

“Precisa fazer o enxoval? A orientação é que se for algo imprescindível, tem que sair para comprar, mas dá para adotar estratégias e buscar horários que tem menos movimento, no meio da tarde geralmente é mais tranquilo. A dica é preferir momentos com menos movimentos e, principalmente, tomar todos os cuidados de higiene e proteção necessários. Pegou em algum objeto que muitos pegaram? Logo em seguida passar álcool em gel nas mãos”, alerta.

Por fim, o médico lembra: “façam o pré-natal corretamente para uma gestação tranquila e saudável. O pré-natal, mesmo em período de pandemia, deve ser seguido normalmente, fazer as consultas de rotina é de extrema importância para diagnosticar algumas doenças que são inerentes a gestação, como diabetes gestacional, pressão alta, entre outros. Nada melhor que a informação, e informação pode ser obtida através do seu obstetra”.