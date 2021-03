Prefeitura de Campo Grande vai ativar mais 10 leitos de UTI no Hospital do Pênfigo para garantir tratamento à população

A Prefeitura de Campo Grande vai ativar mais 10 leitos de terapia intensiva (UTI) no Hospital Adventista do Pênfigo. - (Foto: Luciana Nassar)

A Prefeitura de Campo Grande vai ativar mais 10 leitos de terapia intensiva (UTI) no Hospital Adventista do Pênfigo. A abertura desses leitos é uma medida tomada com o fim de garantir que a população da Capital tenha o tratamento garantido mesmo com o aumento de casos de Covid-19 no município.

Com essa ativação, o hospital passa a contar com 40 leitos de terapia intensiva de uso exclusivo a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Também já foram disponibilizados até o momento 12 leitos de UTI exclusivos para atendimento SUS na Clínica Campo Grande e sete leitos semicríticos para retaguarda no Hospital de Câncer Alfredo Abrão.

“Temos o aumento das internações por causa da Covid, mas também há a necessidade de ocupar esses leitos por outros motivos, sejam por causa de acidentes de trânsito, outras doenças, ou seja qual for a necessidade”, reforça o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho ao comentar sobre a necessidade de leitos retaguarda.

Nesta semana, foram designados mais quatro médicos contratados pelo Município para atender no Hospital Rosa Pedrossian (HRMS), considerado unidade referência para o atendimento da Covid-19. O hospital já conta com 15 profissionais cedidos pela Prefeitura de Campo Grande, entre fixos e plantonistas.

A expectativa é de que ao longo da semana mais profissionais convocados no processo seletivo de contratação temporária sejam direcionados à unidade hospitalar. No último chamamento, foram 106 médicos convocados pelo município.