Fundação Pró-Sangue pede que doadores compareçam a postos de coleta

A Fundação Pró-Sangue, vinculada à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, está operando com estoque baixo e pede que doadores de sangue façam agendamento e compareçam com urgência a um posto de coleta.

A instituição está trabalhando com 40% das bolsas de sangue necessárias para dar atendimento a mais de 100 instituições de saúde da rede pública da região metropolitana do estado de São Paulo. Os sangues do tipo O+ e O- são os mais necessários, já que o estoque existente é suficiente para menos de um dia. Já os tipos A-, B+ e B- são suficientes para um dia e o tipo A+ é suficiente para dois dias.

De acordo com a Fundação Pró-Sangue, por conta da pandemia da covid-19 e do tempo mais frio, a doação de sangue registrou forte queda nas últimas semanas. A instituição faz um apelo para que os doadores compareçam ainda esta semana a um posto de coleta.

“A fundação está muito preocupada com a situação, pois as cirurgias eletivas foram retomadas e a demanda de sangue tem aumentando gradativamente ao longo das últimas semanas”, diz, em nota.

A Fundação Pró-Sangue afirma que a doação é segura e os postos de coleta não oferecem riscos aos doadores, já que estão sendo adotadas medidas de cautela para preservar as pessoas. Para doar é preciso fazer o agendamento pela internet.

Critérios

Para doar sangue é preciso estar em boas condições de saúde e alimentado, ter entre 16 e 69 anos (para menores de idade, consultar site da Pró-Sangue), pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação do candidato.

Recomenda-se também evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e bebidas alcoólicas, por 12 horas. Se a pessoa estiver com gripe ou resfriado, não deve doar temporariamente. Mesmo que tenha se recuperado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apta à doação.

“Vale lembrar que o coronavírus foi incluído nos critérios de triagem e pode trazer alguns impedimentos para as pessoas que viajaram para o exterior ou tiveram algum contato com a doença. No site da Pró-Sangue é possível se informar das condições para doação em relação a essa infecção”.

Para verificar horário de funcionamento dos postos de coleta basta consultar o site da fundação ou ligar para o Alô Pró-Sangue no (11) 4573-7800.