Frutas ricas em nutrientes ajudam na hidratação e saúde neste período de calor

Manga é uma das frutas da estação - (Foto: Divulgação)

O calorão nas últimas semanas em Mato Grosso do Sul, tem acendido um sinal de alerta na população, que deve se prevenir e para evitar qualquer mal estar o indicado é ingerir bastante liquido.

Para amenizar, opções para se refrescar estão mais presentes na lista de compras. Uma das opções pode ser por meio das frutas da estação, consideradas nutritivas e refrescantes. O diferencial, além de fornecer mais saúde na alimentação, é que aproveitar as frutas neste período pode representar mais economia no bolso em função da boa oferta, tendo em vista os preços menores em relação a outras épocas do ano.

A nutricionista do Fort Atacadista em Campo Grande, Glaucia Stasiak, explica que nos dias mais quentes, as frutas são ainda mais eficazes para melhorar a saúde, "mantendo a hidratação do corpo em dia e ingerindo alimentos nutritivos e cheios de vitaminas". Em virtude da grande quantidade de benefícios atribuídos às frutas, recomenda-se que uma pessoa faça a ingestão de 5 a 9 porções de vegetais e frutas por dia. "Um baixo consumo de frutas está relacionado com o aumento do risco de desenvolver problemas cardiovasculares e alguns tipos de câncer", alerta a nutricionista.

O horti-fruti do Fort está com diversas opções - (Foto: Divulgação)

Uma das frutas mais procuradas nessa época é a manga, muito presente nos hábitos campo-grandenses. Rica em fibras, fornece vitamina C que ajuda a fortalecer o sistema imunológico e auxilia no combate à inflamação. Também ajuda a prevenir o desenvolvimento de câncer de intestino, infarto, hipertensão e doenças do coração. Pode ser consumida desde a fruta in natura, ou como ingrediente de mousses, sucos e saladas. No entanto, pessoas diabéticas devem evitar o consumo exagerado da fruta, devido a quantidade de frutose.

Rico em vitaminas A, B e C, o melão também é uma opção, sendo excelente hidratante, pois contém aproximadamente 90% de água, que auxilia no funcionamento do intestino, aumenta o efeito diurético e elimina as toxinas no organismo – provocadas pela má alimentação. Ainda, o alto teor de líquido e potássio contribui no controle da pressão arterial.

Além disso, a fruta super nutritiva e com baixa caloria. Possui vitaminas que fortalecem o sistema imunológico e participam na formação do colágeno, dos ossos e dos glóbulos vermelhos. Os flavonóides e carotenóides presentes na fruta têm ação antioxidante e anti-inflamatória, contribuem na prevenção de doenças cardiovasculares e evitam o envelhecimento precoce.

Essenciais para nosso organismo, o ideal é que as frutas sejam consumidas todos os dias. Durante todo o dia, elas podem ser incluídas nas principais refeições. "Uma boa ideia é comer no café da manhã, beber sucos naturais, combinar as frutas com saladas ou mesmo levar uma fruta para a escola ou trabalho, para os intervalos", diz. Outras frutas bem conhecidas desse período são banana-nanica e prata, laranja lima, pera, maçã fuji e gala, mamão formosa e havaí, cereja, maracujá, melão e tangerina.

