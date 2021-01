Fisioterapeutas e Técnicos de Enfermagem são convocados em processos seletivos da Funsau

Os candidatos deverão comparecer na Coordenadoria de Gestão do Trabalho, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul - (Foto: Saul Schramm)

Treze candidatos aprovados nas funções de fisioterapeutas e técnicos de enfermagem foram convocados nesta quarta-feira (13) em processos seletivos da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau).

A convocação dos dois fisioterapeutas e 11 técnicos de enfermagem é para apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação, em substituição a candidatos ausentes, desistentes e desligados.

Os candidatos deverão comparecer na Coordenadoria de Gestão do Trabalho, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizado na Avenida Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, bairro Aero Rancho IV, em Campo Grande.

Todas as apresentações estão marcadas para esta quinta-feira (14), no período compreendido entre as 07h30 às 11h e das 13h às 16h. Para conferir as documentações necessárias e os editais completos, clique aqui e acesse as páginas 21 a 25.