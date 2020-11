Fisiologia do treinamento desportivo é tema do II Ciclo de Capacitação

Grupo de corrida durante treino no Parque do Ibirapuera - (Foto: Werther Santana / Estadão)

O oitavo curso on-line do II Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física: Desenvolvimento Profissional Docente terá como tema “Estratégia para o desenvolvimento da fisiologia no treinamento”, nesta sexta-feira (20.11), às 9 horas. A videoaula, promovida pela Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), será transmitida ao vivo no canal oficial da Fundação no YouTube.

Direcionado a acadêmicos e profissionais de Educação Física, gestores esportivos e atletas, o curso será ministrado pelos professores Alessandro Moura Zagatto e Daniel Alexandre Boullosa Álvarez, com mediação de Murilo Aparecido Brandão de Freitas.

Dentre os assuntos, será discutido o monitoramento da carga de treinamento e de potenciação pós-ativação, além do princípio de sobrecarga aos mais diversos tipos de treino, e o seu papel desempenhado na aprendizagem de habilidades esportivas e aumento da resistência.

A inscrição para este e demais cursos do II Ciclo de Capacitação pode ser feita no Portal de Cursos de Capacitação da Fundesporte. Haverá emissão de certificado de participação, com carga horária de 20 horas.

Sobre o II Ciclo de Capacitação

O II Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física da Fundesporte abrange 15 cursos. A programação de videoaulas gratuitas ao vivo teve início no dia 27 de outubro e segue até 15 de dezembro.

A série de capacitações foi dividida em dois grandes blocos. O primeiro, com seis cursos, abordou o paradesporto, com metodologias e estratégias para o desenvolvimento de modalidades voltadas a atletas com deficiência (visual, física e intelectual). As aulas ao vivo ocorreram de 29 de outubro a 13 de novembro.

Já o segundo, abrangendo nove cursos, foca no treinamento de rendimento de esportes convencionais, com o detalhamento de fundamentos, características de cada modalidade e sugestões de programas de treinos técnicos, físicos e táticos. Além disso, vai tratar sobre fisiologia do exercício, psicologia do esporte e periodização de treino. As aulas tiveram início no dia 17 de novembro e seguem até 15 de dezembro.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicione este número e mande uma mensagem pelo WhatsApp.