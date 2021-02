Fevereiro Roxo alerta para a subnotificação do Alzheimer

Fevereiro Roxo - Foto: Divulgação

A campanha “Fevereiro Roxo” tem como objetivo alertar à população para importância do diagnóstico precoce, e da subnotificação dos casos de Alzheimer. Para o neurologista clínico, Nilson Moura, isto está diretamente relacionado ao fato de acharem que esquecimento na velhice é normal.

Para Moura, o tratamento precoce ajuda a regredir a progressão.

Para o médico, existem modos para tentar evitar o Alzheimer, entre elas o exercício físico, e ter uma alimentação rica em frutas, verduras, vegetais.

Em Mato Grosso do Sul, o Programa Telessaúde Brasil Redes oferta consultoria com estas temáticas aos profissionais da Rede de Atenção Primária à Saúde que podem esclarecer quaisquer dúvidas por meio da plataforma via teleconsultorias, telediagnósticos, segundas opiniões formativas e ações de tele-educação.

Além do Alzheimer, o lúpus e a fibromialgia são doenças igualmente crônicas e incuráveis.