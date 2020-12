Ferramenta desenvolvida pela Prefeitura para auxiliar na triagem de pacientes com Covid-19 é destaque nacional

Uma ferramenta desenvolvida pela prefeitura de Campo Grande para auxiliar na triagem de pacientes suspeitos ou infectados pela Covid-19 foi destaque nacional ao ser divulgada pela revista da 1ª Mostra Virtual “Brasil, Aqui tem SUS”. O reconhecimento veio através da reunião online que aconteceu nessa tarde.

A ferramenta é usada tanto para uma pré-triagem de pacientes com sintomas da doença quanto para aqueles que estão assintomáticos, mas tiveram contato com pessoas infectadas. Através de um questionário online é possível fazer a classificação de risco e orientação ao paciente, como manter o isolamento ou buscar um serviço de saúde.

Essa plataforma também foi doada a diversos municípios, com o intuito de facilitar o diagnóstico da doença, através de uma orientação certeira e com mais eficácia. “Quem busca pela ferramenta três vezes é contactado pelas equipes de saúde, que procurarão entender melhor as dúvidas e os sintomas do paciente, e orientá-lo de forma mais eficaz”, explica o diretor-presidente da Agencia Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), Paulo Fernando Cardoso.

Além da democratização do acesso à informação sobre a doença, a ferramenta também auxilia nas ações a serem tomadas pela prefeitura, uma vez que sinaliza, através de um mapa de calor, os pontos da cidade onde há o maior número de casos positivos. “Com esse mapa, é possível intensificar as ações de fiscalização e orientação da população em determinada região”, conclui o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.