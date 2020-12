FAC apoia 2º Drive Thru da Reciclagem que acontece de 11 a 13 de dezembro

FAC - (Foto: PMCG)

No intuito de continuar chamando a atenção da população para mudança de comportamento voltada para a sustentabilidade, acontece nesse mês, em Campo Grande, de 11 a 13, a 2ª Edição do Drive Thru da Reciclagem. A primeira edição foi realizada em outubro, durante a Semana Lixo Zero.

Montadas nos altos da Afonso Pena, em frente ao Aquário do Pantanal, as tendas das empresas coletoras estarão distribuídas dentro do estacionamento. Com a proximidade do Natal, o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) estará recebendo doação de brinquedos, roupas, calçados, alimentos não perecíveis e tudo que estiver em boas condições de uso, como eletrodomésticos, mobílias, etc.

No local, será possível descartar papéis, plásticos, vidros, latinhas, lâmpadas, pilhas, óleo de cozinha usado, eletrônicos, tecidos e medicamentos vencidos. Nesta edição também serão recebidos descartes do segmento pet (ração, caminhas e utensílios em geral) e resíduos de sucata (bicicleta, geladeira, ferro em geral).

Para Tatiana Trad, primeira-dama de Campo Grande e presidente da Comissão Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), é importante atrair a população para junto dessas ações.

“Nosso intuito é chamar cada vez mais a atenção da população para a preservação do meio ambiente, para isso, se faz necessária a união de todos nós. Muitas das metas previstas dentro da Agenda 2030, as quais são propostas pelos ODS, já acontecem, na prática, dentro da nossa cidade. Nossa Capital assumiu esse compromisso e está focada nesses objetivos”, afirma a primeira-dama de Campo Grande.

Assim como na primeira edição, o condutor irá descartar o resíduo sem precisar descer do carro, evitando aglomeração e contato com outras pessoas e objetos. Cada motorista terá direito a levar uma muda de árvore frutífera.

“É importante tanto incentivar e oportunizar o correto descarte dos materiais bem como o plantio de árvores, e neste evento reuniremos as duas ações para a nossa população”, avalia Luis Eduardo Costa, secretário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur).

De acordo com Ana Cristina Franzoloso, gestora do Drive Thru da Reciclagem em Campo Grande e embaixadora do Semana Lixo Zero no Brasil, a última edição do Drive Thru da Reciclagem de 2020 terá formato um pouco diferente.

“Com o Ambiente do Empreendedor, empresários terão a oportunidade de expor e comercializar seus produtos, no intuito de fomentar a geração de renda”, explica.

A segunda edição do evento cumpre três, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 6 (água potável e saneamento: assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos), 4 (educação de qualidade) e 12 (consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis).

O evento é realizado pela Du Bem Produtos Sustentáveis com apoio do FAC, Semadur, Prefeitura de Campo Grande, Instituto Lixo Zero Brasil, Berpram e Linh, e organizado pela AC Festas e Djr Eventos.