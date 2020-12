ETE Ipê amplia cobertura de esgotamento sanitário em Dourados

ETE - (Foto: Sanesul)

A cidade de Dourados, a 198 km de Campo Grande, foi palco de diversas obras estruturais, dentre elas a nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Ipê, entregue no dia 02 de outubro pela Sanesul e Governo do Estado. Conforme a concessionária, a ETE tem capacidade de tratar até 100 litros de esgoto bruto por segundo, e já está passando por ampliação para mais tratar mais 100 litros.

De acordo com a Sanesul, na atual gestão, estão sendo investidos em abastecimento de água e esgotamento sanitário em Dourados cerca de R$ 248,2 milhões de reais.

Esse investimento foi feito com recursos do Governo Federal e contrapartida da Sanesul, em prol da universalização do saneamento básico. Com a conclusão da ETE Ipê, Dourados tem cinco estações de tratamento de esgoto funcionando para atender a população.

Retrospectiva

Dourados recebeu a Estação de Tratamento de Esgoto – IPÊ, cinco estações elevatórias; 263.426 metros de rede coletora de esgoto; 12.656 ligações domiciliares de esgoto; e a execução de 2.947 metros de rede coletora e 203 ligações domiciliares de esgoto no Residencial Social Guassú. O investimento foi de: R$ 44.779.095,13.

A Sanesul também executou e entregou obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água–SAA na cidade. Mais dois poços tubulares profundos estão em funcionamento. O DOU-36 que foi perfurado dentro da ETA-Estação de Tratamento de Água, e o DOU-37 perfurado em outra região. Juntos, eles possuem uma vazão de 600 mil litros de água por hora.

Os poços fazem a captação de água que é enviada diretamente para os reservatórios da ETA e distribuída para a cidade de Dourados.

Dentro da Estação de Tratamento de Água outra obra de ampliação do abastecimento foi concluída e entregue em 2020, mais dois reservatórios semi-enterrados que, juntos, armazenam 4 milhões e oitocentos mil de litros de água (de 4.000m³ e de 800 m³).

Embora a cidade já tenha o abastecimento de água universalizado, a Sanesul mantém obras em ritmo constante em Dourados. O objetivo é garantir atendimento da demanda, principalmente nos próximos anos com a expansão de novos empreendimentos e bairros nesta que é a segunda maior cidade de MS.

"Dourados é uma cidade em constante desenvolvimento e um canteiro de obras. Estamos sempre observando e melhorando a capacidade de produção de água com novos poços e reservatórios para manter a universalização do fornecimento de água tratada para toda a população. O próximo passo, é a universalização do esgotamento sanitário acima dos 98%", comentou o Diretor Presidente da Sanesul Walter B. Carneiro Jr.