Estudos apontam piora na qualidade do sono durante a pandemia

No Brasil, um levantamento feito pela empresa The Bakery com 780 brasileiros mostrou que 44% dos respondentes relataram estar com dificuldades para dormir. - (Foto: unsplash.com)

Você lembra como era sua rotina antes da pandemia de coronavírus? Com certeza, diversas mudanças inesperadas alteraram o seu dia a dia e isso também afetou a qualidade do sono das pessoas, como mostram pesquisas realizadas em diferentes locais do mundo.

Segundo matéria publicada pelo portal Superinteressante, uma pesquisa que avaliou o sono de 435 pessoas na Áustria, Alemanha e Suíça, entre março e abril deste ano, as pessoas estão dormindo 15 minutos a mais a cada noite e, mesmo assim, a maioria reportou que a qualidade do sono caiu, levando em conta que naquele período a pandemia de coronavírus estava mais intensa na Europa.

Ainda de acordo com a publicação, os pesquisadores acreditam que, apesar de ter mais tempo de sono ser algo bom, o estresse e frustração causados pela pandemia tenha superado os possíveis efeitos positivos da quarentena. “Normalmente, nós esperaríamos que a redução do jetlag social estivesse associada com uma melhor qualidade do sono”, disse a neurocientista Christine Blume, da Universidade de Basileia, na Suíça.

O portal também destacou outra pesquisa feita nos Estados Unidos com 139 estudantes, que passaram a dormir uma média de meia hora a mais. Antes do coronavírus, 84% deles conseguiam dormir o mínimo recomendado de sete horas por noite. Já com as aulas online o número subiu para 92%.

No Brasil, um levantamento feito pela empresa The Bakery com 780 brasileiros mostrou que 44% dos respondentes relataram estar com dificuldades para dormir.

Como dormir melhor

Diversos fatores influenciam na qualidade do sono, até mesmo o colchão que você dorme. Há diversas formas de saber se um colchão é bom e quais são as melhores características para você. Porém, uma coisa que todos os colchões de qualidade têm em comum é a certificação e selo do Inmetro.

Um grupo de pesquisa Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz) produziu um documento com 23 dicas para melhorar a qualidade do sono durante a pandemia. Os especialistas orientam a manter horários regulares para deitar e acordar, evitar cochilar durante o dia e, se necessário, limitar o tempo de sono para um único cochilo com duração menor que 30 minutos e nunca depois das 15 horas.

O guia ainda pontua manter o quarto com temperatura agradável, ambiente silencioso e iluminação adequada. Antes de dormir, também evitar leitura ou filmes com conteúdo estimulante (suspense ou terror). Ainda deve-se evitar ir dormir com fome ou alimentado em excesso; devendo fazer uma refeição leve antes de dormir, contendo leite e seus derivados.

Também sobre alimentação, deve-se evitar tomar café, chá preto, refrigerantes, chocolates e medicamentos que contenham cafeína quatro horas antes de ir dormir.

Outra dica interessante do guia é “durma apenas o tempo suficiente para sentir-se bem (ou quanto você puder). Vá deitar-se apenas no momento em que estiver com sono; se não conseguir sentir sono ou dormir, saia do quarto e dedique-se a uma atividade tranquila”, retornando ao quarto somente quando estiver com sono.