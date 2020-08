Estado do Rio registra quase 179 mil casos de covid-19

A capital lidera o número de casos, com 74.421 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

Com mais 326 notificações de covid-19 hoje (9), o estado do Rio de Janeiro chegou a 178.850 casos da doença. Segundo o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), foram contabilizados também dez óbitos, elevando o total de mortes pela doença no estado a 14.080. Há ainda 992 óbitos em investigação e 331 foram descartados. No total, 159.372 pacientes se recuperaram da covid-19.

A capital lidera o número de casos, com 74.421 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Em seguida estão Niterói (9.380) e São Gonçalo (9.298), ambos na Região Metropolitana, depois Duque de Caxias (6.587), na Baixada Fluminense, Macaé (6.159), no Norte Fluminense, e Nova Iguaçu (4.443), na Baixada.

O número de mortos também é muito superior na capital do que nos demais municípios, com 8.612 registros. Em segundo lugar está São Gonçalo (601), em terceiro Duque de Caxias (593), depois Nova Iguaçu (454) e em quinto São João de Meriti (335), também na Baixada Fluminense.

Mais informações sobre os dados da pandemia de covid-19 no estado estão disponíveis no site painel.saude.rj.gov.br.