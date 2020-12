Estado do Rio de Janeiro soma mais de 400 mil casos da covid-19

O estado do Rio de Janeiro superou hoje (18) os 400 mil casos confirmados do novo coronavírus (covid-19) desde o início da pandemia, em março. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), o estado já registrou 402.480 infecções pelo coronavírus. A doença deixou 24.351 vítimas no estado até esta sexta-feira (18), e 371.036 pacientes se recuperaram.

Os dez municípios com mais casos de covid-19 no estado são: Rio de Janeiro (155.434), Niterói (21.428), São Gonçalo (17.584), Duque de Caxias (12.734), Macaé (12.045), Belford Roxo (11.903), Teresópolis (11.278), Volta Redonda (11.057), Campos dos Goytacazes (11.027) e Nova Iguaçu (9.263).

O Rio de Janeiro confirmou oficialmente o primeiro caso de covid-19 em 5 de março e levou até 1° de maio para ultrapassar os 10 mil casos. Em 23 de junho, o estado chegou a 100 mil casos, e, em 19 de agosto, a 200 mil.

A média móvel de novos casos da covid-19 no estado estava ontem (17) em 2.462 novos infectados por dia nos últimos sete dias, segundo o painel Monitora Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O patamar é menor que o de 14 dias atrás, mas supera as médias diárias registradas em todos os dias de setembro, outubro e novembro. Já a média móvel de mortes estava ontem em 94 vítimas em média nos últimos sete dias.

Segundo a SES-RJ, os leitos de unidades de terapia intensiva para a covid-19 no estado do Rio de Janeiro estão 84% ocupados, enquanto nos de enfermaria a taxa de ocupação é de 75%. Por volta de 17h, havia 154 pedidos de transferência para leitos de enfermaria e 234 para leitos de UTI destinados à covid-19.