Empresa lança primeira vacina oral contra a gripe canina

Cães agora terão acesso a uma vacina oral contra a gripe canina - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Cães agora terão acesso a uma vacina oral contra a gripe canina. O lançamento da imunização foi no último dia 4 pela Zoetis, companhia global líder em saúde animal, dedicada aos clientes e seus respectivos negócios.

A vacina Vanguard B Oral é a primeira vacina oral contra doença respiratória infecciosa canina (DRIC). “Essa é a mais recente solução da família Vanguard. Com toda eficácia e segurança, trazemos ao mercado mais uma opção de escolha ao médico-veterinário e ao tutor na prevenção à gripe canina”, comemorou a médica-veterinária Fabiana Avelar, Gerente de Produto da Zoetis.

“Esse reforço na vacinação à DRIC mostra quão focado está nosso trabalho na prevenção de doenças, na saúde e no bem-estar dos animais e na tranquilidade de médicos-veterinários e de tutores”, complementou a médica-veterinária e coordenadora Técnica de animais de companhia da Zoetis, Emilene Prudente, durante o evento.

Além da conveniência e facilidade de aplicação, com dose única em cães a partir de 8 semanas Vanguard B Oral vai ser mais uma opção para prevenir a DRIC. “Vale lembrar que a recomendação por qual solução adotar será sempre dada pelo médico-veterinário que acompanha o animal”, explicou Emilene.

O presidente da Zoetis, Luis Xavier Rojas, abriu o evento apresentando resultados da companhia e sua atuação no mercado de saúde animal. Luis reforçou que cerca de 53% dos lares brasileiros possuem pets e que 95% dos tutores consideram a saúde dos seus animais tão importante quando de um membro da família. “O ciclo de cuidado com os pets que envolve prevenção, diagnóstico e tratamento deve ser parte do dia a dia, por isso temos que apresentar ao mercado soluções inovadoras como a Vanguard B Oral que promove a importância da vacinação animal e a aproximação do tutor com o veterinário”, afirmou.