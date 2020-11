Em uma semana, MS contabiliza mais de 500 novos casos de dengue

Em uma semana, Mato Grosso do Sul registrou 502 novos casos de dengue, segundo as informações do boletim divulgado hoje (25) da Secretaria de Estado de Saúde (SES) - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Em uma semana, Mato Grosso do Sul registrou 502 novos casos de dengue, segundo as informações do boletim divulgado hoje (25) da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Atualmente são 71.211 casos em todo o Estado. Deste total, o levantamento aponta que 55,7% são mulheres e 44,3% são homens.

De acordo com o Ministério da Saúde, a maioria dos casos registrados de dengue ocorreu até junho deste ano. Mato Grosso do Sul e o Estados do Paraná, Distrito Federal e Mato Grosso tiveram as maiores taxas de incidência da doença, com 528 mortes confirmadas no país - para comparação, no mesmo período de 2019, foram 820.

Os municípios em situação mais crítica, em maior incidência são: Douradina, São Gabriel do Oeste, Novo Horizonte do Sul, Anaurilândia, Ponta Porã, Jateí, Amambai.

Combate - Ao entregar 420 equipamentos de combate ao mosquito Aedes aegypti nesta quarta-feira (25), o governador Reinaldo Azambuja disse que é preciso sintonia da sociedade com o poder público na guerra contra o inseto transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

“Precisamos estar sintonizados para ter essa efetividade. Se não tivermos a consciência de que essa guerra só será vencida com a união de todos fica muito difícil. Fazemos as entregas, mas queremos pedir a colaboração da sociedade para que cada um olhe dentro de sua casa”, afirmou.

Com R$ 2,1 milhões do Fesa (Fundo Especial de Saúde), que é administrado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), o Governo de Mato Grosso do Sul comprou 420 equipamentos de borrifação de inseticidas para os 79 municípios do Estado.

As entregas iniciaram hoje por Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas - em evento restrito por causa da pandemia de coronavírus. Os demais municípios irão receber os equipamentos ao longo dos próximos dias.