Em projeto especial, vacinação em Serrana atingiu 23% do público - (Foto: Prefeitura Municipal de Serrana )

A vacinação contra a covid-19 em Serrana, no interior paulista, atingiu neste domingo (21) 6.568 pessoas, ou 23,1% do público-alvo, de 28,4 mil habitantes. A imunização no município, iniciada no último dia 17, faz parte do Projeto S, liderado pelo Instituto Butantan, que pretende estudar o comportamento da pandemia de coronavírus em uma população inteira vacinada.

O município de Serrana foi escolhido para o projeto por apresentar alto índice de casos de covid-19 e ter população reduzida. A vacina aplicada é a CoronaVac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Butantan. A iniciativa é inédita no mundo.

A vacina será aplicada somente em moradores voluntários, com intervalo de quatro semanas entre as duas doses. Os resultados da pesquisa clínica deverão ser divulgados em maio.

Somente moradores de Serrana devidamente cadastrados participam da pesquisa. Menores de 18 anos, mulheres grávidas, ou que estejam amamentando, e pessoas que tiveram febre nas 72 horas anteriores não irão receber a vacina.