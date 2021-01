Em menos de um mês, mais um bebê nasce às margens da BR-163/MS

A mãe e a criança passam bem - (Foto: Divulgação)

Mais um bebê nasceu na BR-163/MS neste ano. O caso aconteceu ontem (11), quando uma menina nasceu às margens do km 6 da rodovia, na altura do município de Mundo Novo, a 390 km de Campo Grande. O parto contou com auxílio de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF/MS). A equipe de Atendimento Pré-Hospitalar da CCR MSVia também foi acionada para a ocorrência, mas quando chegou ao local, a bebê já havia nascido.

De acordo com informações da ocorrência, ao sentir as dores do parto, a gestante, 25, recorreu a um posto de saúde, que já estava fechado, em seguida, ela e uma amiga que a estava acompanhando, dirigiram-se até a rodovia e pediram ajuda a alguns caminhoneiros.

Nesse momento, uma viatura da PRF, que passava pelo local, parou para prestar ajuda e imediatamente acionou as viaturas de resgate por meio do Disque CCR MSVia, mas a jovem deu à luz uma menina antes mesmo do socorro chegar. Mãe e filha, que terão identidade preservada, foram socorridas por uma ambulância-resgate da Concessionária e, em seguida, encaminhadas para um hospital da cidade.

A equipe de Atendimento Pré-hospitalar (APH) da Base de Mundo Novo, que participou da ocorrência, comemorou o resultado positivo do auxílio prestado à mãe. Este é o segundo bebê que nasce na BR-163/MS em menos de um mês. O primeiro aconteceu na véspera do Natal, quando Janaína Medeiros Graciano, moradora do distrito de Anhanduí, que deu a luz a uma menina na manhã do dia 24, após sentir fortes dores do parto. Ela foi encaminhada a base operacional da CCR MS Via, que fica próxima da chácara onde mora.