Municípios já estão autorizados a iniciar imunização contra Covid-19

A CoronaVac é a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac - (Foto: Divulgação)

Todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul receberam entre a noite de ontem (18) e as primeiras horas desta terça-feira (19) lotes com doses da vacina Coronavac. Segundo o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, as prefeituras já estão autorizadas a iniciar a vacinação contra a Covid-19.

As 158.760 doses do imunizante chegaram ao Estado na tarde de ontem por meio da Base Aérea de Campo Grande. De lá foram para a Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica (Ceve) para depois serem distribuídas aos municípios através de uma força-tarefa entre as secretarias de Estado de Saúde (SES) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

De acordo com Resende, o processo de distribuição teve início pouco antes das 20h de segunda-feira com o carregamento de Campo Grande. O último lote saiu por volta das 4h de terça-feira, com destino aos municípios das regiões da Grande Dourados e do Vale do Ivinhema. “As prefeituras já estão distribuindo as vacinas para as unidades de saúde e já estão prontas para começar a vacinação”, completou o secretário.

Realizada em menos de 24 horas, a entrega das vacinas foi comemorada pelo secretário Geraldo Resende. “Fizemos algo inédito em Mato Grosso do Sul e temos que reconhecer o trabalho dos nossos servidores. Aquilo que normalmente entregamos em duas semanas, em outras campanhas de imunização, conseguimos fazer nesta noite”, destacou.

A agilidade ao processo de distribuição foi determinada pelo governador Reinaldo Azambuja. "Construímos toda uma logística para que a vacinação contra a Covid-19 iniciasse imediatamente após o recebimento dos imunizantes. Temos pressa. Queremos salvar vidas, desafogar os sistemas de saúde e recuperar os empregos”, ressaltou o governador.

Distribuição

O primeiro carregamento de vacinas saiu do Ceve às 19h40 para a Prefeitura de Campo Grande. Às 21h10 saiu a entrega para Corumbá, Ladário e Miranda. Às 22h03 partiu o veículo com as doses para Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência e Selvíria. Já às 22h10 saiu o caminhão para Três Lagoas, Água Clara e Ribas do Rio Pardo.

O carregamento para Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante e Douradina partiu às 22h50. Pouco depois, às 22h55, foi enviada a remessa para Laguna Carapã, Caarapó, Juti, Naviraí, Itaquiraí, Iguatemi, Eldorado, Mundo Novo e Japorã. Às 23h31 partiram as vacinas de Chapadão do Sul, Paraíso das Águas e Cassilândia. E às 23h40, as de Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti e Terenos.

Às 00h embarcaram as doses de Corguinho, Rochedo, São Gabriel do Oeste e Rio Negro. Às 00h10, as de Costa Rica, Alcinópolis e Figueirão. Às 00h45 saíram as doses de Coxim, Sonora, Pedro Gomes e Rio Verde. E às 00h55 as de Bandeirantes, Camapuã e Jaraguari.

O carregamento para os municípios de Dourados e Itaporã saiu às 1h24. Às 2h foram as doses para Amambai, Coronel Sapucaia, Sete Quedas, Tacuru e Paranhos. Às 2h36 as doses foram distribuídas para Bonito e Bodoquena. Às 2h54 saíram as vacinas de Maracaju, Ponta Porã, Antônio João e Aral Moreira.

Já às 3h18 foram enviadas as doses para Porto Murtinho e Caracol. Às 3h21 partiram os imunizantes de Sidrolândia, Nioaque, Guia Lopes, Jardim e Bela Vista. E o último carregamento saiu às 3h44, rumo a Glória de Dourados, Vicentina, Deodápolis, Ivinhema, Novo Horizonte do Sul, Angélica, Taquarussu,, Batayporã, Nova Alvorada, Anaurilândia, Bataguassu, Brasilândia e Jateí.

Regras de vacinação

A quantidade de doses da Coronavac enviada a cada município foi definida pelo Ministério da Saúde considerando os públicos prioritários. A primeira etapa de vacinação será destinada aos idosos com mais de 60 anos que moram em instituições de longa permanência, além dos trabalhadores de saúde que estão na linha de frente da Covid-19 e das comunidades indígenas, em que Mato Grosso do Sul tem a segunda maior população do Brasil.

“ Vamos respeitar o Plano Nacional de Imunizações (PNI) e vamos vacinar, nesse primeiro momento, os grupos prioritários. É importante que a população em geral saiba desse regramento para não fazer pressão. Então, começamos com a população indígena, com os idosos que moram em instituições de longa permanência e com os profissionais de saúde que atuam na linha de frente, em unidades públicas e privadas”, pontuou Resende.