Em Dourados, JBS entrega obra de expansão do PAM

Pronto Atendimento Médico em Dourados-MS - (Foto: Divulgação)

Na última quinta-feira (17), a JBS entregou 11 leitos de enfermaria e mais um quarto para isolamento à Unidade de Pronto Atendimento Médico - PAM, localizada na Vila Industrial, em Dourados (MS). Além da obra de mais de 180 m², a Companhia equipou a unidade com 12 camas com colchão, sete aparelhos de ar-condicionado e um gerador de energia. A nova estrutura é uma doação da JBS à cidade como parte do seu programa de responsabilidade social “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”.

Com um investimento de R$ 720 mil, o espaço também conta com área administrativa, posto de enfermagem e banheiros. As adequações irão ampliar as modalidades de atendimento da unidade PAM e desafogar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Pacientes com sintomas gripais, hoje atendidos exclusivamente na UPA, serão encaminhados ao PAM, o que vai melhorar o fluxo do atendimento ao público e agilizar os serviços de saúde. Estas entregas estão dentro dos R$ 21 milhões que estão sendo doados pela JBS para o combate ao novo coronavírus no estado – os recursos estão beneficiando 16 cidades sul-mato-grossenses. Somadas, as doações realizadas pela JBS nestes municípios têm capacidade de beneficiar mais de 1,5 milhão de pessoas.

Inauguração Foto Divulgação



“A JBS estruturou um programa dedicado a apoiar o país no enfrentamento a essa pandemia. Como empresa cidadã, a ampliação dessa unidade de saúde deixará um legado importante à população da região e estamos muito orgulhosos disso”, Dirceu Rech, gerente industrial da unidade da JBS em Dourados.

Em Mato Grosso do Sul, a JBS já entregou mais de 400 equipamentos hospitalares como respiradores, monitores de sinais vitais, cardioversores, desfibriladores, eletrocardiógrafos, camas clínicas e de UTI, ultrassom portatil, macas hospitalares, Raio-X, entre outros. Além disso, foram destinados recursos para a aquisição de mais de 2,5 milhões de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) hospitalares, como aventais, máscaras cirúrgica e N95, protetores faciais e toucas; 20 mil máscaras de tecido para a comunidade; mais de 50 mil itens de higiene e limpeza, mais de 22 toneladas de alimentos e 2,1 mil cestas básicas para a população em situação de vulnerabilidade. Os recursos também foram empenhados para aquisição de quatro ambulâncias.

Parte interna Foto Divulgação



