Em atenção à saúde bucal dos idosos Dr. Cury propõe a criação do ‘Programa Idade de Sorrir’

o vereador Dr. Cury - (Foto: Divulgação)

Com o intuito de cuidar da saúde bucal das pessoas idosas, o vereador Dr. Cury propôs na Câmara Municipal de Campo Grande, por meio do Projeto de Lei nº 9.868/20, a criação do ‘Programa Idade de Sorrir”.

O programa visa atender os idosos residentes em instituições de longa permanência, asilos, abrigos ou similares, unidades geriátricas de saúde, incluindo idosos com necessidades de cuidados especiais domiciliares, em Campo Grande.

Os cuidados com a saúde bucal são de extrema importância em qualquer idade e devem ser realizados diariamente. A falta de atenção à saúde da boca, além de correr o risco dos dentes e gengivas, também afeta o estado de saúde geral do organismo.

Com a proposta, Dr. Cury quer assegurar o direito de acesso às ações e serviços de saúde bucal para pessoas idosas, de acordo com o Estatuto do Idoso.

“Quero que essas pessoas sejam atendidas com dignidade, tendo equipes móveis de atendimento, procedimentos educativos em saúde bucal, consultas odontológicas, aplicação de flúor, manuseamento de escovação, exames clínicos, prescrições que se fizerem necessária e todos os procedimentos odontológicos realizados em nível de atenção básica. Sendo oferecidos aos idosos tudo o que for essencial para uma boa saúde bucal”, explicou o parlamentar.

Os procedimentos que necessitarem de atendimento especializado serão encaminhados, por meio da equipe do “Programa Idade de Sorrir” para a regulação, no qual, em seu devido momento, serão atendidos nos Centros de Especialidades Odontológicas.

De acordo com o projeto de lei do Dr. Cury, o “Programa Idade de Sorrir”, deverá ficar a cargo da Secretaria de Saúde de Campo Grande (Sesau), cabendo a ela a inspeção, o acompanhamento, número de equipes móveis de saúde bucal para o atendimento e os registros dos procedimentos realizados e controle periódico do tratamento bucal e a criação do cartão da pessoa idosa.