Edital vai financiar pesquisas voltadas ao Sistema Único de Saúde de MS

Foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (29.7), a chamada 08/2020 – Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde PPSUS.

O edital é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect), Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Secretaria Estadual de Saúde (SES), CNPq e Ministério da Saúde.

A chamada com valor global de R$ 712.500 destinará até R$ 30 mil por projeto de pesquisa que seja voltado à gestão compartilhada do Sistema Único de Saúde (SUS). São três linhas de pesquisa: redes de atenção à saúde, saúde nas fronteiras e vigilância em saúde.

As propostas deverão ser encaminhadas via sistema SigFundect (www.fundect.ms.gov.br) entre os dias 29 de julho e 11 de setembro.

Lançamento Virtual

Realizou-se na tarde desta quarta-feira (29.7) um lançamento online do edital contando com a participação do secretário de Estado da Semagro, Jaime Verruck; da secretária-adjunta de Saúde de MS, Crhistine Maymone; e do diretor-presidente da Fundect, Prof.Dr. Márcio de Araújo Pereira.

Durante o evento, a coordenadora nacional do PPSUS, Marge Tenório, fez uma apresentação do programa. Em seguida foi a vez da diretora-científica da Fundect, Prof. Drª Edna Scremin Dias, apresentar os principais pontos do edital e responder aos questionamentos dos pesquisadores participantes.

O diretor-presidente da Fundect ressaltou a importância do edital para os pesquisadores da área da saúde em Mato Grosso do Sul. “Com a pandemia do novo coronavírus ficou mais claro do que nunca para toda a população o quanto devemos incentivar e valorizar o nosso SUS. Os projetos contemplados contribuirão de sobremaneira para o aperfeiçoamento da saúde pública em nosso Estado”, comentou.

Já o secretário da Semagro, Jaime Verruck, salientou a eficiência de todos aqueles que se dedicaram para o lançamento do edital em nosso Estado.

“Mato Grosso do Sul, por meio da Fundect, foi o terceiro estado do país a publicar o edital do PPSUS. Isso demonstra compromisso e seriedade nos trabalhos de fomento à ciência e pesquisa, ainda mais neste momento onde está cada vez mais clara a necessidade de se investir em ciência”, finalizou.