Dourados recebe atendimento especializado em Psiquiatria neste sábado com o 'Cassems Itinerante'

O programa de assistência à saúde “Cassems Itinerante” leva atendimento especializado até Dourados, neste sábado (03), com o psiquiatra Antônio Carvalho. O programa foi criado em 2013, com o objetivo de amenizar as dificuldades encontradas pela população do interior do estado no acesso à medicina especializada, nos locais onde esses serviços não estão disponíveis, na Rede Própria ou Credenciada. A viabilização do programa aconteceu após a Caixa dos Servidores perceber a carência de médicos especialistas nestas localidades.

De acordo com a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, o sucesso do “Cassems Itinerante” depende da parceria dos profissionais de saúde em aceitar o deslocamento para realizarem os atendimentos nessas localidades. “Nós criamos o cronograma baseado nas necessidades locais, analisando sempre a viabilidade administrativa e também do profissional, dessa forma, montamos o calendário que é divulgado com antecedência para os nossos beneficiários”.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, lembra que a falta ou a má distribuição de médicos, que tem sido tema de debates nacionais, levaram a Caixa dos Servidores a criar o programa. “Nós sabemos o quanto sofremos com a ausência de profissionais em nossas regionais e hospitais. Começamos a criar um grupo de profissionais diferenciados, interessados em caminhar conosco neste atendimento itinerante e que, sobretudo, tenham a esperança de minimizar os problemas de atendimento no interior”, ressalta.