Doença falciforme é tema de evento desta terça-feira

A anemia falciforme é uma das doenças hereditárias mais prevalentes no Brasil - (Foto: Secom MS)

A Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial realizará nesta terça-feira (27), evento on-line para discutir a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme (PNAIPDF), no contexto das regiões do Brasil.

O evento é em alusão ao Dia Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População Negra e ao Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes, e será mediado pela subsecretária Estadual de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, Ana José Alves. Tendo como convidadas a doutora em Saúde e Desenvolvimento e Presidente da Associação de Anemia Falciforme do Estado de São Paulo (AAFESP), Berenice Kibuchi, representando a região Sudeste; Lindacy Assis, representante do Movimento Nacional de Mulheres com Doença Falciforme na Região Nordeste; a professora Antonieta Luísa Costa, do Instituto Mulheres Negras de Mato Grosso (IMUNE) e Neusa Maria da Rocha Carvalho, da Associação Gaúcha de Doença Falciforme (AGAFAL).

A anemia falciforme é uma das doenças hereditárias mais prevalentes no Brasil, mais comum entre a população afrodescendente. Ela se caracteriza pela alteração nos glóbulos vermelhos do sangue, o que pode provocar anemia, fadiga intensa, fortes dores, infecções e problemas neurológicos, cardiovasculares, pulmonares e renais.

“Precisamos falar sobre a doença falciforme, tanto para divulgar na área de saúde, como para quebrar os preconceitos e orientar as pessoas que possuem a doença. Aqui em Mato Grosso do Sul temos 22 Comunidades Remanescentes de Quilombos e nosso papel é levar as informações até esses locais. E para refletirmos o Dia Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População Negra, convidamos representantes de outras regiões para uma troca de experiências e boas práticas”, explica a subsecretária Ana José.

SERVIÇO

Mesa de debate: Doença Falciforme no contexto das regiões do Brasil

Data: 27 de outubro de 2020

Horário: 17h (horário de MS) 18h (horário de Brasília)

Local: Facebook @SubsRacial