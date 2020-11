De pneus a televisores, agentes eliminam 2,1 mil potenciais criadouros do Aedes Aegypti

Conforme o balanço da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), ao todo foram 2.721 depósitos inspecionados, sendo 2.193 eliminados - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Aproximadamente 2,1 mil materiais inservíveis, como garrafas, vasilhas, pneus e até televisores e eletrodomésticos velhos, que podem servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya – foram eliminados durante ação realizada neste fim de semana no Bairro Estrela do Sul, região urbana do Segredo em Campo Grande.

Conforme o balanço da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), ao todo foram 2.721 depósitos inspecionados, sendo 2.193 eliminados. Os agentes inspecionaram 1.389 imóveis e eliminaram 81 focos do mosquito Aedes aegypti.

No sábado (23), a ação contou com apoio logístico da Secretaria Estadual de Saúde (SESAU) e efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS). A corporação disponibilizou 20 militares e 10 viaturas e “drones” para reforçar os trabalhos no “Dia D” de combate ao mosquito. Cerca de 100 servidores do município, entre agentes de endemias e trabalhadores do PROINC, estiveram mobilizados. A ação contou ainda com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), que disponibilizou caminhões para recolher os materiais inservíveis.

“Foram dois dias de muito trabalho, que certamente ajudam a minimizar os riscos de ter um aumento de casos naquela região, mas é importante que a população colabore e faça a sua parte também. Diferente do que muita gente pensa, os levantamentos mostram que 80% dos focos estão dentro das residências e não em terrenos baldios. Por isso, é preciso ficar atento as medidas de prevenção e combate ao mosquito”, destaca o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho.

Para controlar a proliferação do mosquito é preciso evitar água parada, em qualquer época do ano, mantendo bem tampado tonéis, caixas e barris de água, caixas d’agua; acondicionar pneus em locais cobertos; remover galhos e folhas de calhas; não deixar água acumulada sobre a laje; encher pratinhos de vasos com areia até a borda ou lavá-los uma vez por semana e fazer sempre a manutenção de piscinas.

Além disso, é importante trocar água dos vasos e plantas aquáticas uma vez por semana; colocar lixos em sacos plásticos em lixeiras fechadas; fechar bem os sacos de lixo e não deixar ao alcance de animais; manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo; tampar ralos; catar sacos plásticos e lixo do quintal, entre outras medidas que impeçam o acúmulo de água e de sujeiras.

Casos

De janeiro até o dia 18 de novembro foram confirmados 12.450 casos de dengue no município de Campo Grande. Apesar de expressivos, os números são inferiores aos registrados no mesmo período do ano passado, onde foram confirmados 19.647 casos e oito óbitos.

Ações

Nos bairros onde há um maior índice de infestação pelo Aedes aegypti a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) tem adotado medidas para reduzir o número de criadouros, como é o caso do Bairro Iracy Coelho, onde há, durante os próximos dias, o mutirão do “Cidade Limpa”. Na semana que vem as ações serão centralizadas no bairro Tiradentes.

No próximo mês também iniciará a soltura de mosquitos do Método Wolbachia, da World Mosquito Program/Fiocruz, onde Aedes aegyptis com a bactéria wolbachia passarão a intensificar as ações de combate ao inseto nos bairros Guanandi, Tijuca, Lageado, Centenário, Coophavilla 2, Aero Rancho e Jardim Batistão.