Curso gratuito de higiene e manipulação de alimentos está com inscrições abertas

Tem início nesta segunda-feira (25) as inscrições para mais uma edição do “Treinamento em Higiene na Manipulação de Alimentos”, oferecido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Coordenadoria de Vigilância Sanitária (CVS) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). O treinamento é oferecido gratuitamente e há turmas nos períodos matutino, das 7h às 11h30; vespertino, das 13h às 17h30; e noturno, das 18h às 22h30.

Os interessados devem procurar a sede da Vigilância Sanitária (Rua Antônio Maria Coelho, 76, Vila Planalto, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30), munidos de documentos pessoais: RG, CPF e comprovante de residência – todos originais. O curso é voltado para todos os públicos e a escolaridade do indivíduo não é fator para a seleção.

As aulas dos períodos matutino e vespertino acontecerão na sede da Vigilância Sanitária ( sala de treinamentos – subsolo) e do período noturno acontecerão na sede do Sebrae/MS, localizada na Avenida Mato Grosso, 1661 – esquina com a Rua Bahia, no centro.

Os participantes terão a oportunidade de conhecer as formas seguras de preparar os alimentos e as principais regras da vigilância sanitária. Ao final do curso, aqueles que tiveram 100% de presença receberão um certificado que pode ser utilizado para comprovar sua capacitação às autoridades sanitárias locais.

Durante os treinamentos será obrigatório uso de máscara e higienização das mãos com álcool gel. Todas as regras de biossegurança serão obedecidas. Por conta das regras de distanciamento social, neste ano, serão ofertadas 25 vagas no matutino e vespertino e 30 vagas para a turma do período noturno.