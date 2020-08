Cultivar frutas tropicais é sinônimo de bons resultados em MS

O abacate - (Foto: Pixabay)

O cultivo de frutas tropicais como a banana, abacate e mamão, e temperadas, como a uva possui chances de alavancar a fruticultura do Estado. Segundo dados da Central de Abastecimento de MS (Ceasa), do volume total de limões comercializados, somente 45% é produção local; dos abacates vendidos, 42% é cultivado no Estado, e da laranja, 33%. Juntos, os três itens somam mais de 150 mil quilos e o valor com as vendas supera a marca de R$ 180 mil.



Mesmo sendo considerado uma das atividades que mais apresentam um bom resultado, o tempo de retorno acaba pesando na decisão de quem pretende iniciar nesta cadeia produtiva. Tudo vai depender da cultura escolhida mas, para começar a produzir, o fruticultor pode levar em torno de dois anos, e para a cobertura dos custos, de quatro a cinco anos.



"Estamos falando de uma atividade muito interessante, com abrangência e potencial para avançar. Quem busca por conhecimento nesta área, entende os processos de cultivo, das podas corretas, com certeza vai longe e terá lucros", explica o coordenador do programa de Assistência Técnica e Gerencial de Fruticultura do Senar/MS, Dorly Pavei.