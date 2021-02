Covid-19: São Paulo amplia vacinação para profissionais de saúde

A partir de hoje (17), a cidade de São Paulo passará a vacinar um grupo maior de profissionais da área de saúde e correlatas. Passam a fazer parte da parcela da população prioritária para receber a imunização contra a covid-19, trabalhadores da saúde de hospitais públicos municipais e estaduais, da Rede de Atenção à Saúde Municipal, de serviços de diagnóstico que realizam coleta e análise de amostra de exames laboratoriais e de imagem para detecção da covid-19, das equipes de serviços de ambulância que fazem transporte e remoção de pacientes com covid-19, sepultadores, veloristas, cremadores e condutores de veículos funerários, além de equipes do Instituto Médico Legal, auxiliares de necrópsia, médicos legistas e atendentes de necrotério.

Já faziam parte do grupo prioritário os colaboradores dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Centros Especializados em Reabilitação (CER) e Centros de Convivência e Cooperativa (Ceccos). Também podem ser vacinados aqueles que trabalham nas Unidades de Referência à Saúde do Idoso (Ursi), Centro de Especialidades Odontológicas (Ceo), Serviço de Atenção Especializada (SAE), Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), Ambulatório de Especialidades (AE), Hospitais Dia (HD), Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Crst) e Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica (Siat).

Regras e locais de vacinação

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, os funcionários que estiverem no local de trabalho serão vacinados na própria unidade. Os trabalhadores podem ir ainda a uma das 468 Unidades Básicas de Saúde do município para receber a imunização.

A vacinação também está sendo feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em cinco drive-thrus: Estádio do Pacaembu - Praça Charles Muller (Zona Oeste); Neo Química Arena Corinthians - Av. Miguel Ignácio Curi, 111 (Zona Leste); Autódromo de Interlagos – Av. Jacinto Júlio – Portão 9 KRF (Zona Sul); Centro de Exposições do Anhembi - Rua Olavo Fontoura – Portão 38 (Zona Norte); e Igreja Boas Novas, na Vila Prudente - Rua Marechal Malet, 611 (Zona Leste).

As doses estão sendo disponibilizadas ainda de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, nos Centros-Escolas Barra Funda (Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283); Geraldo de Paula Souza (Av. Dr. Arnaldo, 925); e Samuel Barnsley Pessoa (Butantã - Av. Vital Brasil, 1.490).

Aqueles que fazem parte do grupo previsto na campanha podem fazer o pré-cadastramento para a vacinação contra a covid-19 no site Vacina Já, para agilizar o atendimento e evitar aglomerações nos postos de imunização.