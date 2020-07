Covid-19: CE, ES e RO lideram ranking de transparência; RR é o último

Os estados do Ceará, Espírito Santo e Rondônia são os mais bem colocados em ranking que mede o nível de transparência de unidades federativas em relação às contratações emergenciais realizadas no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O levantamento, chegou à terceira edição, foi divulgado nesta sexta-feira (31) pela organização não governamental Transparência Internacional. Com 100 pontos, cada, os três estados têm desempenho considerado ótimo, na avaliação realizada em 31 de julho (período de coleta de 20 a 23 de julho).

Em último lugar no ranking, aparece Roraima, com 40,5 pontos e desempenho regular. Pela primeira vez, a ONG incluiu o governo federal na análise. Com 49,3 pontos, o governo federal tem atuação considerada regular. A escala vai de 0 a 100 pontos. O nível de transparência vai de péssimo (0 a 19), ruim (20 a 39), regular (40 a 59), bom (60 a 79) e ótimo (80 a 100).

“A avaliação do governo federal mostra que ainda há muito o que fazer para dar mais transparência às suas contratações emergenciais”, destaca a Transparência Internacional.

Ranking de transparência em contratações emergenciais

Estado Pontuação Avaliação Ceará 100 pts ótimo Espírito Santo 100 pts ótimo Rondônia 100 pts ótimo Alagoas 98,7 pts ótimo Amapá 98,7 pts ótimo Distrito Federal 98,7 pts ótimo Goiás 98,7 pts ótimo Minas Gerais 97,4 pts ótimo Pernambuco 93,6 pts ótimo Tocantins 93,6 pts ótimo Rio Grande do Sul 92,4 pts ótimo São Paulo 91,1 pts ótimo Mato Grosso 90,5 pts ótimo Amazonas 87,3 pts ótimo Paraná 87,3 pts ótimo Maranhão 86,0 pts ótimo Rio Grande do Norte 84,8 pts ótimo Santa Catarina 84,8 pts ótimo Bahia 82,2 pts ótimo Rio de Janeiro 79,7 pts bom Pará 78,4 pts bom Mato Grosso do Sul 77,2 pts bom Acre 70,2 pts bom Piauí 69,6 pts bom Paraíba 65,8 pts bom Sergipe 65,8 pts bom Roraima 40,5 pts regular

Capitais

A ONG também mediu o nível de transparência das capitais em relação às contratações emergenciais para o combate à pandemia de covid-19. No topo do ranking, aparecem Macapá, Vitória e João Pessoa, com 100 pontos cada e desempenho considerado ótimo. São Luís vem em última colocação, com 50,6 pontos (regular).

Capital Pontuação Avaliação Macapá (AP) 100 pts ótimo Vitória (ES) 100 pts ótimo João Pessoa (PB) 100 pts ótimo Rio Branco (AC) 98,7 pts ótimo Goiânia (GO) 98,7 pts ótimo Belo Horizonte (MG) 98,7 pts ótimo Campo Grande (MS) 96,2 pts ótimo Manaus (AM) 94,9 pts ótimo Boa Vista (RR) 94,9 pts ótimo São Paulo (SP) 94,9 pts ótimo Natal (RN) 92,4 pts ótimo Porto Alegre (RS) 92,4 pts ótimo Recife (PE) 91,1 pts ótimo Florianópolis (SC) 91,1 pts ótimo Salvador (BA) 89,8 pts ótimo Fortaleza (CE) 86,0 pts ótimo Curitiba (PR) 82,2 pts ótimo Cuiabá (MT) 79,7 pts bom Rio de Janeiro (RJ) 79,7 pts bom Teresina (PI) 75,9 pts bom Palmas (TO) 72,1 pts bom Maceió (AL) 65,8 pts bom Aracaju (SE) 65,8 pts bom Belém (PA) 63,2 pts bom Porto Velho (RO) 60,7 pts bom São Luís (MA) 50,6 pts regular

Outro lado

Em nota, o Ministério da Saúde informa que as informações de contratos e despesas estão disponíveis no Portal da Transparência e publicações no Diário Oficial da União. Além disso, a pasta destaca que "ampliou informações sobre ações e cenários da pandemia por meio do site localizasus.saude.gov.br".

A Agência Brasil entrou em contato com a prefeitura de São Luís e aguarda retorno. A Agência Brasil não conseguiu contato com a assessoria de imprensa do governo de Roraima.