Covid-19: Brasil tem 153 mil mortes e 5,2 milhões de casos acumulados

O Brasil chegou a 153.214 mortes em função da pandemia do novo coronavírus. Em 24 horas, foram registrados 754 óbitos. Os dados estão no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta sexta-feira (16) pela pasta.

Ontem (15), a contabilidade das autoridades de saúde marcava 152.460 mortes por causa da covid-19. Ainda há 2.323 falecimentos em investigação.

O número de casos acumulados atingiu 5.200.300. Os diagnósticos positivos acrescidos nesta nova atualização somaram 30.914. Até ontem, o sistema do Ministério da Saúde trazia 5.169.386 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Ainda há 427.526 casos em acompanhamento. De acordo com o Ministério da Saúde, outras 4.619.560 pessoas já se recuperaram da doença.

Covid-19 nos estados

Os estados com mais mortes são São Paulo (37.870), Rio de Janeiro (19.654), Ceará (9.199), Pernambuco (8.469) e Minas Gerais (8.345). As Unidades da Federação com menos casos são Acre (679), Roraima (680), Amapá (730), Tocantins (1.035) e Mato Grosso do Sul (1.478). Roraima, que durante semanas permaneceu como estado com menos mortes, ultrapassou o Acre, que se tornou o estado com menos vidas perdidas pela pandemia.