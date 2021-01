Covid-19: Brasil passa de nove milhões de casos

O Brasil bateu a marca de nove milhões de casos de covid-19. Nas últimas 24 horas, foram confirmados pelas autoridades de saúde 61.811 novos diagnósticos positivos, totalizando 9.058.687 pessoas infectadas desde o início da pandemia do novo coronavírus. Ontem, o sistema de dados da pandemia trazia 8.996.876 casos.

Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite desta quinta-feira (28). O balanço é produzido a partir das informações fornecidas pelas secretarias estaduais de saúde sobre casos e mortes.

A soma de pessoas que perderam a vida para a pandemia atingiu 221.547. Entre ontem e hoje, foram confirmadas mais 1.386 mortes. Foi o segundo resultado diário mais alto do ano, atrás apenas de 7 de janeiro, quando foram acrescidos às estatísticas 1.524 óbitos. Ontem, o sistema de dados do Ministério da Saúde trazia 220.161 vítimas fatais. Ainda há 2.878 falecimentos em investigação por equipes de saúde.

Conforme o balanço do Ministério da Saúde, 913.346 pessoas ainda estão com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Outras 7.923.794 pessoas já se recuperaram da doença.

Em geral, os registros de casos e mortes são menores aos domingos e segundas-feiras em razão da dificuldade de alimentação dos dados pelas secretarias de saúde aos fins de semana. Já às terças-feiras, os totais tendem a ser maiores pelo acúmulo das informações de fim de semana que são enviadas ao Ministério da Saúde.

Estados

Na lista de estados com mais mortes, São Paulo ocupa a primeira posição (52.481), seguido por Rio de Janeiro (29.417), Minas Gerais (14.699), Rio Grande do Sul (10.567) e Ceará (10.432). As Unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (843), Acre (860), Amapá (1.048), Tocantins (1.366) e Rondônia (2.192).