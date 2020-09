Corumbá 242 anos: População comemora investimentos em saneamento, saúde e infraestrutura

Corumbá 242 anos - (Foto: Chico Ribeiro)

Água tratada, esgotamento sanitário, qualidade no atendimento médico-hospitalar e no ensino público, moradia digna, educação, infraestrutura urbana e segurança. Em todas os setores, Corumbá, que hoje, dia 21 de setembro, completa 242 anos, experimenta um novo momento, fruto dos investimentos do Governo do Estado.

Isso porque, na gestão do governador Reinaldo Azambuja (2015-2020), que foi destinado ao município o maior volume de recursos em mais de 40 anos: foram R$ 379 milhões.

A ampliação e modernização da rede de água e esgoto, será, com toda certeza, um dos maiores legados que o atual governo deixará para a Capital do Pantanal. A melhoria do sistema de captação, tratamento e distribuição de água, construção de novos reservatórios e estações elevatórias, eliminou um drama vivido pelos moradores por décadas, pois antes a água chega nas torneiras em conta-gotas.

Além disso, mais de quatro mil famílias receberam ligações domiciliares de tratamento de esgoto, nos bairros Centro América, Popular Nova, Popular Velha, Nova Corumbá, Cristo Redentor, Monte Castelo e Nossa Senhora de Fátima.

Também na gestão Reinaldo Azambuja um novo complexo em saúde de urgência e emergência, ao lado do Hospital de Caridade, foi construído. Com pronto-socorro, ambulatório e uma ala de 30 leitos, o projeto inclui a reestruturação completa do centro obstétrico e da enfermaria da maternidade, além de outros investimentos no setor.

Em habitação, o município foi contemplado com 1.264 moradias e o Programa MS Mais Seguro estruturou as forças policiais da região com viaturas, videomonitoramento e quipamentos, totalizando R$ 4 milhões.

Já em infraestrutura viária, além dos investimentos na área urbana com restauração de ruas e avenidas da cidade, o governo iniciou um programa de integração da região pantaneira, atendendo ao agronegócio e ao turismo, com a implantação e cascalhamento da MS-228, um sonho antigo dos pantaneiros.

Reinaldo Azambuja ressalta sempre que, foi estabelecido, com a prefeitura, um programa de investimentos, dentro do Governo Presente, e que este será cumprido. E ele ainda parabeniza Corumbá, nestes 242 anos, pela sua história, sua gente, desejando um futuro promissor para esta região de grande potencial econômico, cultural e ambiental.