Cooperativa médica fará live em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado amanhã  

Falar sobre câncer já foi um tabu, mas hoje, com o avanço da medicina e com a grande possibilidade de cura da doença, o assunto já não causa tanto receio. No entanto, para ter sucesso no tratamento da doença é preciso que a sociedade entenda a importância do diagnóstico precoce. Para isso, em 2000, foi instituído o Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado no dia 4 de fevereiro.

“O mais importante nessa data é chamar a atenção da sociedade sobre a necessidade do diagnóstico precoce do câncer, ou seja, que ele seja detectado desde o início, já que a doença é a segunda que mais mata no mundo todo, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares”, comenta o cirurgião de cabeça e pescoço da Unimed Campo Grande, Dr. Maurício Simões Corrêa.

Em alusão à data, a Unimed Campo Grande fará uma live especial nesta quinta-feira (4), às 11 horas, com o tema “Escolhas que Refletem na Qualidade de Vida e Bem-Estar de Pacientes com Câncer”. A transmissão ao vivo será no Instagram da @unimedcgoficial.

Durante a live o especialista falará sobre a data, hábitos que resultam em mais qualidade de vida a pacientes já diagnosticados com câncer, possíveis causas, entre outros assuntos relacionados, além de responder dúvidas dos seguidores.

Para participar e saber mais sobre o assunto basta clicar aqui.