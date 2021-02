Conheça os aplicativos ideais para garantir o treino em casa

Saiba Mais SAÚDE Aplicativos de ginástica são aliados para não ficar parado

As plataformas estão repletas de opções de aplicativos para treinar: pagos, gratuitos, específicos para uma modalidade ou tempo. Encontrar um que se encaixe no seu perfil, é o primeiro passo para uma vida mais ativa e saudável. Para te ajudar nessa missão, durante três semanas o Estadão testou mais de 20 opções para chegar aos dez melhores (disponíveis para iOS e Android), que você conhece abaixo.

Nike Training (Grátis)

Com o app da Nike em mãos, só fica parado quem quer, não faltam opções de treino. Além de diferentes programas de aulas avulsas que trabalham grupos musculares específicos, de curta ou longa duração, ele cria um plano de treino específico a partir das suas metas (perder peso, ganhar força) e quanto tempo tem disponível na semana. Ele organiza para você um calendário, com os dias de treino e descanso e acompanha seu progresso, aumentando a dificuldade ao longo das semanas, como um verdadeiro personal trainer. As séries são ministradas por meio de instruções em áudio e vídeo, muito bem explicadas. Os professores são bem espirituosos -- dão dicas ao longo do exercício, são animados e didáticos.

Down Dog (Grátis, opção premium por R$ 40,90/ mês)

Apesar de ser um aplicativo somente de yoga, existe muita variedade por aqui. São práticas de 8 a 90 minutos que fazem questão de incluir a ‘Savasana’ (tempo de descanso e meditação). De forma que, além de trabalhar bem os músculos do corpo, trabalha também a respiração do usuário. Você pode personalizar completamente o aplicativo: desde volume do som, estilo da música, qualidade do vídeo (o que ajuda a salvar a bateria) e nível da atividade, incluindo a velocidade. A versão gratuita oferece atividades completas, mas os planos pagos agregam incrementos, de forma que é possível ver um avanço mais claro nas práticas.

Adidas Running (Grátis, opção premium por R$ 31,90/mês)

Iniciantes ou iniciados na corrida, este app pode ser seu grande aliado para avançar nos quilômetros rodados por aí. Com interface simples e intuitiva, ajuda a acompanhar seu desempenho e evolução nos treinos, com gráficos e estatísticas. Usando o GPS do seu celular, ao final de cada corrida, mapeia e apresenta os dados completos do exercício. Mede: tempo, velocidade, distância, ritmo médio, passos e elevação. Além disso, ao longo da corrida também oferece feedback por voz: informa seu progresso em tempo real. Outro grande atrativo é que é possível participar de uma comunidade de corredores, com desafios ou provas com outros participantes, com direito a prêmios (tênis da marca) e pódio. Além de acompanhar a quilometragem do seu tênis, sinalizando a vida útil deles, e evitar lesões.

BTFIT (Grátis para aluno da Bodytech ou R$ 24,90/mês)

O grande diferencial do app da Bodytech são as aulas coletivas. Gravadas diariamente, com horários fixos, que você pode assistir ao vivo, como se fosse aluno da academia. São pensadas para fazer em casa -- o máximo que você precisa é um colchonete e parede. Os professores são animados, com música, explicam e demonstram os movimentos. São aulas de Mat Pilates, Treino de Workout, Yoga, Ballet Fitness e Cardio Dance com duração de 12 a 35 minutos. Outro grande atrativo, você pode baixar as aulas dentro do app, e não depender do wifi. Uma das funções mais legais é a possibilidade de espelhar os vídeos das aulas para a televisão. Além das aulas coletivas, você pode optar por criar um programa seu, de acordo com seus objetivos.

Queima Diária (R$ 29,90/ mês)

Seguindo a linha das lives fitness do Instagram, o aplicativo disponibiliza mais de 450 videoaulas que variam de 5 a 25 minutos. Por isso mesmo, ele é considerado a “Netflix” do mundo dos treinos. As modalidades são diversas: Hiit, Yoga, dança, sempre com um professor fazendo a versão iniciante e outro fazendo o avançado, para o aluno não ficar parado. Para quem tem condições especiais, o aplicativo abrange modalidades para maiores de 60, grávidas e até exercícios para fazer com a família e divertir a criançada. Um diferencial do Queima Diária é a opção de baixar o treino e praticar em qualquer lugar. É possível assistir na vertical ou deitado e para quem tiver uma smart TV, também dá para assistir por lá. Além das aulas, o app oferece receitas fits e um guia nutricional.

Sweat: Fitness para mulheres (R$ 64/mês)

Esse app foi pensado para mulheres, mas não exclui ninguém. Oferece treinos livres para fazer a qualquer hora (de 15 a 40 minutos) com opção de foco em pernas, braços, e até alongamentos; ou para objetivos mais específicos de longo prazo (até quatro semanas), como pós parto, perder peso, ganhar massa muscular, etc.. criados a partir das suas metas. Ele não é apenas voltado para a prática "amadora" de exercícios físicos em casa. Existem treinos que incluem equipamentos como pesos, elásticos e halteres. Outro diferencial da plataforma é o fórum para tirar dúvidas com personal trainers ao redor do mundo, mas em inglês. Ainda disponibiliza receitas, suas informações nutricionais e lista de compras semanais. O áudio de todas as explicações são em inglês, mas os descritivos dos exercícios são em português e muito bem detalhados.

Seven - Treino de 7 Minutos (Grátis, opção premium R$ 29,90/mês)

A ideia de que com apenas um treino de 7 minutos por dia, você consiga fazer todos os exercícios necessários para boa forma física é bem legal e um ótimo incentivo para quem quer começar em algum lugar (a.k.a. os preguiçosos e desmotivados). E não ache que é pouca coisa, dá para acordar dolorida no dia seguinte do treino. A versão gratuita oferece pouquíssimas opções, por isso vale apostar na versão paga. Você escolhe a sua meta (definir músculo, perder peso ou manter a forma), seu nível de preparo físico e qual parte do corpo quer trabalhar (barriga, perna, costas…)

Smart Fit (R$ 49,90/mês)

Diferente de outros aplicativos de academia, você não precisa ser cliente Smart Fit para ter o app. No entanto, existe a fidelidade mínima de três meses. Além de ter um treino personalizado por um profissional da academia, você faz uma vídeo chamada com eles semanalmente ou quinzenalmente (a depender do caso) para ver como está indo o treino. O programa é tanto para quem não tem nenhum equipamento em casa, quanto para quem possui uma academia disponível. Além dos exercícios personalizados, na aba Smart Fit Go vários programas estão disponíveis para você dar uma variada e treinar. Alguns tem um vídeo mostrando como faz o exercício, outros não. Para a parte aeróbica, é possível ativar o modo Hiit e fazer o exercício personalizado.

Sworkit (R$ 40,90/mês)

Com a proposta de justamente treinar em casa, o aplicativo oferece mais de 160 exercícios diferentes, que vão de 7 min a 1 hora, sem necessidade de equipamento ou muito espaço. É possível customizar os treinos, o que é bem legal para pessoas que têm limitações físicas, como problemas no joelho. Existem também alguns exercícios específicos para reduzir a rigidez do pescoço por estar trabalhando em casa, por exemplo. Por isso mesmo, ele é um dos poucos que não é apenas focado em partes do corpo, mas também no bem-estar. O aplicativo sincroniza com o seu aplicativo de música de preferência e disponibiliza playlists animadas ou mais zen’s. A única opção gratuita no app são exercícios para crianças. Apesar de todas qualidades, tem um déficit na explicação dos movimentos.

Freeletics (R$ 104, 90)

Um dos maiores riscos ao treinar em casa é gerar uma lesão por erro na prática do exercício. Preocupados com isso, o Freeletics tem explicação escrita, mais três ângulos diferentes de cada movimento para a pessoa saber exatamente o que fazer. Além do treino personalizado, na aba explore, você pode procurar treinos a seu gosto que variam de tempo e modalidade. Alguns são séries que você completa e marca ok, outras são por tempo e vão automaticamente para o próximo exercício depois do prazo. Depois de cada sequência preparada, você dá um feedback falando qual exercício teve mais dificuldade, se teve de substituir por outro, se é preciso aumentar a intensidade ou não. Apesar de todo aplicativo ser em português, o áudio é inglês, mas só fala número de 5 a 1 e “go” (começar). O resto é feito por espécies de apitos.

Depoimentos das juradas

RENATA MESQUITA

REPÓRTER DO PALADAR

"O clichê é real: o mais difícil é começar, depois dos primeiros apps baixados, você sente até a ansiedade para chegar ao treino do dia seguinte. Por isso, me apeguei mais aos apps que oferecem planos de longo prazo com evolução dos treinos. Dica de ouro: se algo naquele app te irrita (como a voz dos treinadores) procure outro, aquilo vai te deixar louco ao longo do tempo e será o seu motivo para desistir. Mas de fato existem aplicativos para todos os gostos e rotinas, é só encontrar o seu -- palavras de uma mulher que nunca pisou em uma sala de musculação e agora vê seus primeiros músculos aparecerem no braço".



