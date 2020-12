Confira os três sucos detox para limpar o organismo após os excessos do Natal

Sucos detox é uma boa opção - (Foto: Divulgação)

Exagerou na ceia de Natal, mas pretende se preparar para as festividades de Ano Novo? Uma boa opção para recuperar o estrago na dieta são os sucos detox. Feitos com frutas e alimentos funcionais, eles ajudam a eliminar as toxinas do corpo, limpando o organismo e tirando o inchaço e desconforto ocasionado pelos excessos na alimentação.

O ideal é que essas bebidas sejam consumidas uma vez ao dia, no lugar de uma refeição.

Veja três opções diferentes de sucos desintoxicantes:

1. Beterraba, cenoura e maçã

Ingredientes:

– 1 cenoura com casca;

– 1 beterraba sem casca;

– 1 maçã com casca;

– 100 ml de água gelada.

Como fazer:

Bata tudo no liquidificador e sirva gelado. Não é necessário coar.

2. Abacaxi com hortelã

Ingredientes:

– 1 fatia de abacaxi;

– 1 colher de chá de raspas de limão;

– 1 copo de água de coco;

– 1 colher de sopa de hortelã.

Como fazer:

Bata os ingredientes no liquidificador e reserve as raspas de limão para serem colocadas diretamente no copo, como um toque final. Acrescente gelo se desejar.

3. Couve com gengibre

Ingredientes

– 3 folhas de couve bem lavadas;

– 2 laranjas descascadas;

– 1 pedaço de gengibre;

– 1 litro de água.

Como fazer:

Para bater tudo no liquidificador, retire as sementes e cascas da laranja e mantenha os talos da couve. Bata tudo e sirva bem gelado. Com informações da Revista Ciclo Vivo.