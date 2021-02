Confira a escala médica de plantão nas UPAs e CRSs nessa quinta-feira

INOVAÇÃO Equipe da Sefaz participa de maratona internacional para inovação do setor público

ECONOMIA Taxas de juros longas têm viés de alta com dólar e demais ficam estáveis

SAÚDE Pessoas de 65 a 74 anos já podem se cadastrar no sistema de identificação prévia para vacinação contra Covid-19

