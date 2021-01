Confira a escala médica de plantão nas UPAs e CRSs nessa quarta-feira

UNIÃO EUROPEIA Von der Leyen: união fez com que países da UE estejam entre os que mais vacinaram

BALANÇO Pia faz balanço positivo do período de preparação da seleção brasileira feminina

ECONOMIA Para maioria das empresas, risco cibernético preocupa mais do que a pandemia

ECONOMIA Unica: primeiro ano do RenovaBio mostra interesse do mercado em reduzir emissões

ECONOMIA Cautela local pesa e taxas futuras de juros sobem mesmo com exterior positivo

Enquete

Você está de acordo com a realização do Enem mesmo com a pandemia?”

Sim Não Votar Resultados