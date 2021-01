Comer pelo menos um abacate por dia pode melhorar a saúde intestinal

A partir do consumo diário de abacate, foram analisadas alterações da microbiota gastrointestinal, microbiota fecal, metabólitos e marcadores de saúde - (Foto: Divulgação)

O abacate oferece diversos benefícios para a saúde, sendo um deles a manutenção da flora intestinal. De acordo com um estudo publicado no The Journal of Nutrition, quem consome abacate todos os dias possui maior concentração de bactérias intestinais que quebram as fibras, produzem metabólitos e auxiliam na saúde intestinal.

A pesquisa reuniu 163 adultos entre 25 e 45 anos com sobrepeso ou obesidade, mas que não tinham problemas de saúde. A partir do consumo diário de abacate, foram analisadas alterações da microbiota gastrointestinal, microbiota fecal, metabólitos e marcadores de saúde.

Para isso, os participantes foram divididos em dois grupos: o "grupo abacate" e o grupo de controle. Ambos receberam uma refeição por dia em substituição ao café da manhã, almoço ou jantar. Porém, um grupo consumiu um abacate nessa refeição, e o outro grupo consumiu um prato semelhante, mas sem a fruta.

Resultados do estudo - Ao longo das 12 semanas de estudo, os participantes realizaram exames de sangue, urina e amostras fecais. Os pesquisadores perceberam que o "grupo abacate" consumiu mais calorias do que o grupo de controle. Entretanto, as pessoas do grupo também tiveram mais gordura excretada nas fezes.

Além disso, o "grupo abacate" teve 18% mais acetato fecal, 70% mais ácido esteárico e 98% mais quantidade de ácido palmítico do que o grupo controle. Já as concentrações dos ácidos biliares cólico e quenodesoxicólico - que auxiliam na digestão das gorduras alimentares -, foram também maiores entre as pessoas que comeram abacate.

Com base nesses dados, o estudo concluiu que consumir um abacate por dia ajuda na manutenção da saúde intestinal.

"Assim como pensamos em refeições saudáveis para o coração, também precisamos pensar em refeições saudáveis para o intestino e como alimentar a microbiota", falou Hannah Holscher, autora sênior do estudo e professora assistente de nutrição no Departamento de Ciência dos Alimentos e Nutrição Humana da Universidade de Washington.

Benefícios do abacate - Além de auxiliar a saúde intestinal, o abacate age como anti-inflamatório natural e antienvelhecimento, e é rico em fibras dietéticas e ácidos graxos monoinsaturados - gorduras saudáveis para o coração. Ele ainda ajuda a reduzir os níveis de colesterol e triglicerídeos no organismo, sendo um grande aliado na prevenção de doenças cardíacas e até o câncer.

Os nutrientes presentes no abacate são:

Cálcio

Potássio

Vitamina C

Fósforo

Manganês

Magnésio

Lipídios

Ferro

Cobre

Zinco

Vitamina E

Vitamina A (4, 5).

Essas propriedades também ajudam a emagrecer, melhoram a memória e o rendimento nos treinos, soltam o intestino e podem evitar gases. Com informações do portal Minha Vida.