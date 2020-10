Com novas árvores, revitalização vai deixar Parque dos Poderes mais iluminado e acessível

Parque dos Poderes - (Foto: Chico Ribeiro)

A avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, no Parque dos Poderes, começa a passar por uma revitalização que inclui a instalação de uma iluminação lateral do calçamento da pista asfáltica da Acadepol (Academia da Polícia Civil) e acessibilidade para os pedestres, além do plantio de 40 árvores.

As novas espécies vão substituir os Ingazeiros, que não são típicas do bioma cerrado e tem causado transtornos, obstruindo a rede de iluminação pública e rompendo cabos de energia elétrica e de internet. Os Ingazeiros já começaram a ser retirados.

De acordo com a Delegacia Geral de Polícia Civil, as quedas de galhos são frequentes provocando a falta desses serviços e causando prejuízos à segurança pública com a suspensão de atendimentos e trabalhos na DGPC.

Com base em laudo do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) que recomenda a substituição dos Ingás por espécies nativas ou exóticas propícias a arborização urbana, a Polícia Civil solicitou à prefeitura do Parque dos Poderes a extração de 12 árvores e já providenciou 40 mudas das espécies Ipê Roxo (5), Ipê Branco (15), Ipê Rosa de Bola (5), Paineira Barriguda (4), Oiti (5) e Sibipiruna (6).

Algumas árvores serão plantadas no lugar das antigas e as outras na parte interna da Acadepol. De acordo com o diretor do Departamento de Recurso e Apoio Policial da Polícia Civil, Jairo Carlos Mendes, a retirada é feita pela Prefeitura do Parque e todo o trabalho é acompanhado pela administração municipal. "Os galhos das árvores tampavam a iluminação pública e a avenida ficava na escuridão. Agora vamos plantar espécies adequadas, além de reformar a calçada e melhorar a acessibilidade. Como pedimos um número maior de mudas, vamos colocar Ipês do lado de fora e outras árvores dentro da Acadepol", explicou o delegado.

Recentemente, uma poda radical dos Ingás causou estranhamento de algumas pessoas, que costumam admirar a natureza e fazer caminhada no Parque dos Poderes Governador Pedro Pedrossian - local que abriga diversos setores da administração estadual e as sedes de Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e Ministério Público Estadual.

Além da flora, o Parque dos Poderes possui uma rica fauna com quatis, tatus, tucanos, mutuns, cutias, antas, tamanduás, tatus, saguis e periquitos, entre muitas outras espécies.