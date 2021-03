Com foco no resultado dos clientes, Workout 365 ganha espaço entre as academias da Capital

Equipe da Workout 365 - Os sócios Rafel Duarte, Bruna Duarte, Auristela Couto e Rodrigo Rezende - (Foto: Divulgação)

Com área de 2,2 mil m², espaço totalmente arejado, equipamentos modernos, professores capacitados e amplo estacionamento, a Workout 365, localizada na Rua Dr. Michel Scaff, 185, no Bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande (MS), ganha, a cada dia, a preferência dos frequentadores de academia na Capital. De propriedade dos sócios Rodrigo Rezende, Auristela Couto, Rafael Duarte e Bruna Duarte, o local está sob nova direção desde o dia 24 de dezembro do ano passado.

Segundo a sócia-proprietária Bruna Duarte, a Workout 365 nasceu do sonho dos sócios Rodrigo Rezende e Auristela Couto, que tinham a vontade de lançar um aplicativo de treinos completamente diferente dos usuais. "Eu e meu marido, o Rafael Duarte, acabamos sonhando o sonho deles juntos e, no fim, nossa primeira academia nasceu antes do nosso aplicativo ficar pronto. A academia era um desdobramento do aplicativo, mas no fim veio antes", revelou.



Várias modalidades são aplicadas na Workout 365

Agora, com o sonho sendo realizado, a academia está funcionando a pleno vapor, apesar da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que impôs inúmeras restrições para evitar o contágio. "A Workout 365 está funcionando dentro do novo normal, obedecendo todos os protocolos de biossegurança estabelecidos pela Prefeitura de Campo Grande. Nosso amplo espaço permite que os alunos treinem sem precisar marcar horário. De segunda-feira a sexta-feira, abrimos das 6 às 20 horas (devido ao novo decreto do toque de recolher), enquanto aos sábados funcionamos em horário reduzido, das 8 às 12 horas", informou.



Por ser espaçosa, a academia permite atender sem problemas a demanda reduzida de 50% da capacidade determinada pelo decreto municipal

Bruna Duarte explica que a academia se preocupa com a saúde e bem-estar dos alunos. "Fazemos avaliação física periódica, montamos e trocamos os treinos com frequência e nossos professores são treinados para orientar e cuidar de cada aluno. Além disso, contamos com um estúdio de bike, onde damos um verdadeiro treinamento de ciclismo, e disponibilizamos aulas de lutas, como karatê e judô, e treinamento funcional", revelou.

Já o sócio-proprietário Rodrigo Rezende reforça que, devido ao espaço da Workout 365 ser o maior das academias de Campo Grande, permite atender sem problemas a demanda reduzida de 50% da capacidade determinada pelo decreto municipal. "A academia é bem arejada e conta com climatizador, que faz a captação de ar do lado externo, renovando o ar respirado dentro do local de exercício", ressaltou.



O preço da mensalidade é considerada justa pelo serviço oferecido

Ele pontua que a academia utiliza o sistema de serviços, ou seja, foca no resultado do aluno e, por isso, a estrutura é excelente, sendo adequada para qualquer modalidade. "Procuramos focar no resultado do aluno, na meta dele, na segurança em relação à lesão, na boa execução dos exercícios, no aumento gradual de carga, controle e no zelo pela anatomia de cada um, pela singularidade de cada um. O diferencial da Workout 365 é o resultado e o foco no cliente", garantiu.



A Workout 365, localizada na Rua Dr. Michel Scaff, 185, no Bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande

Sobre o valor, Rodrigo Rezende informa que o preço das mensalidades é justo e condizente com o produto oferecido. "Quando o cliente tem resultado e não perde tempo com treinos que não vão dar resultado, o preço se torna uma questão secundária. Não adianta ficar um ano ou até dois anos sem evolução nenhuma, quando a academia não entrega o produto para ele, que é o resultado, qualquer preço, seja até R$ 10,00, é alto, pois ele perdeu tempo e não obteve resultado. No nosso caso, focamos no resultado, então, o preço é secundário", finalizou.

Serviço